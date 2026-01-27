İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Piyasa puslu, riskler artıyor
MEB'den çocuklar ve aileler için kapsamlı rehber hamlesi
Trump: Ukrayna ve Rusya'da çok olumlu gelişmeler var

ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna ve Rusya'da çok iyi şeyler oluyor, çok olumlu gelişmeler görüyoruz. Suriye'de her çok iyi gidiyor; bundan çok memnunuz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Suriye'nin çok saygın Devlet Başkanı ile harika bir görüşme yaptım" dedi.

27 Ocak 2026 22:27, Son Güncelleme : 27 Ocak 2026 22:51
ABD Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletine gerçekleştireceği seyahat öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump'ın açıklamalarında özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ve Suriye başlıkları öne çıktı. ABD Başkanı Trump, bu iki dosyada da "olumlu" bir tablo çizerek diplomatik temaslardan memnuniyetini dile getirdi. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, sürece dair olumlu bir mesaj verdi. Trump, "Ukrayna ve Rusya'da çok iyi şeyler oluyor" ifadelerini kullandı. Bir başka soruya yanıtında ise aynı vurguyu yineleyerek, "Ukrayna ve Rusya konusunda çok olumlu gelişmeler görüyoruz" dedi.

"Suriye Devlet Başkanı ile harika bir görüşme yaptım"

Trump, Suriye'ye ilişkin bir soru üzerine, bölgedeki temaslardan memnun olduğunu belirtti. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump açıklamasında, "Suriye'nin çok saygın Devlet Başkanı ile harika bir görüşme yaptım. Suriye'de her çok iyi gidiyor; bundan çok memnunuz" ifadelerini kullandı. Trump, daha sonra yaptığı değerlendirmede de, "Suriye ve o bölgeyle ilgili her şey çok, çok iyi gitti. Bu yüzden çok mutluyuz" sözleriyle memnuniyetini yineledi.

"Venezuela'yla çok iyi bir ilişkimiz var"

Geçici Venezuela Devlet Başkanı olarak görev yapan Delcy Rodriguez'in Trump'tan emir almayı bıraktığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Trump, söz konusu ifadelerden haberdar olmadığını söyledi. Trump, "Orada tam olarak neler olduğunu bilmiyorum ama böyle bir şey duymadım. Çok iyi bir ilişkimiz var" dedi.

"Ülkemize sadece yasal yollarla giriliyor"

Trump, sınır politikalarına ilişkin uzun bir değerlendirmede bulunarak eski ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık dönemiyle kıyaslama yaptı. Trump, "Göreve geldiğimde milyonlarca insanın geçtiği bir sınır vardı. Şimdi ise kimsenin kaçak geçmediği bir sınırımız var. Ülkemize sadece yasal yollarla giriliyor" dedi.

İç Güvenlik Bakanı Noem'i savundu

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının bir kişiyi vurmasının ardından yaşanan olaylar sonrasında ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya Trump tek kelimelik bir yanıt vererek, "Hayır" dedi. Konuşmasının devamında Trump, Noem'e yönelik değerlendirmesinde ise, "Bence çok iyi bir iş çıkardı. Sınırlarımız tamamen güvenli" ifadelerini kullandı.

Minnesota'daki olay ve soruşturma

Minnesota'daki olaylarda ICE ajanları tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki hemşire Alex Pretti'nin ölümüyle ilgili sorular üzerine Trump, devam eden soruşturmaya dikkat çekti. Trump, "Büyük bir soruşturma yürütüyoruz. Soruşturmayı görmek istiyorum. Çok onurlu ve dürüst bir soruşturma olmasını istiyorum. Bunu kendim görmeliyim" dedi.

Pretti'nin ailesine ilişkin değerlendirmesinde ise, "Herkesi seviyorum. Tüm insanlarımızı seviyorum. Ailesini de seviyorum. Bu çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı. Trump, sınır güvenliğinden sorumlu yetkili Tom Holman'ın Minnesota'da olduğunu belirterek, "Minnesota Valisi Tim Walz görüşüyor, daha sonra Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile de görüşecek. Duyduğuma göre her şey çok iyi gidiyor" açıklamasını yaptı.

