
28 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

28 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 28 Ocak 2026 00:02, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 00:05
28 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"na başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasını takip edecek, Bağcılar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Buluşmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve Genç Yıldızlar Ödül Töreni'ne katılacak. Zorlu, Valiliğe, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerine ziyarette bulunacak.

(Gaziantep/10.00/11.00/13.00/16.30/17.30/18.15)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Elazığ/11.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'na katılacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Budapeşte)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ortaköy Çevreyolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Valiliğe ve Belediyeye ziyarette bulunacak.

(Aksaray/11.00/13.00/15.00/16.30/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında İngiltere'nin Manchester City ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Manchester/23.00)

2- Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci ve son haftasında Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacağı maç öncesi son idmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/12.30)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacakları müsabaka öncesi Arena Nationala'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Bükreş/18.45)

4- FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maç öncesi Arena Nationala'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Bükreş/16.00)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'ın Aris ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçında; F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

7- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında; C Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın OK Zeleznicar, A Grubu'nda ise VakıfBank, Fransa'nın Volero takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Lajkovac/21.00/Le Cannet/22.30)

8- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında, A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley ekibini konuk edecek.

(Ankara/20.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçlarında; Fenerbahçe Medicana, Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibini konuk edecek, ON Hotels Alanya Belediyespor ise Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Maaseik/22.30)

10- CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Altekma, Portekiz'in Benfica ekibini ağırlayacak.

(İzmir/17.00)

11- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. hafta, Beyaz Grup'ta ise 23. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

12- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci hafta müsabakaları oynanacak.

