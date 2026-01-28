Mersin'de 3. ve 4. İdare Mahkemeleri Kuruldu

Adalet Bakanlığından:

İDARE MAHKEMESİ KURULMASINA ve YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak 26.01.2026 tarihli ve E-43807993-601.01-137 sayılı Bakan Oluru ile;

-Mersin ilinde 3 ve 4. İdare Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevresinin "Mersin ilinin mülki sınırlan" olarak belirlenmesine karar verilmiştir.