Mersin'de 3. ve 4. İdare Mahkemeleri Kuruldu
Adalet Bakanlığı kararıyla Mersin ilinde iki yeni idare mahkemesi faaliyete geçirildi; mahkemelerin yargı çevresi Mersin'in mülki sınırları olarak belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ocak 2026 00:07, Son Güncelleme : 28 Ocak 2026 00:08
Adalet Bakanlığından:
İDARE MAHKEMESİ KURULMASINA ve YARGI ÇEVRESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak 26.01.2026 tarihli ve E-43807993-601.01-137 sayılı Bakan Oluru ile;
-Mersin ilinde 3 ve 4. İdare Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevresinin "Mersin ilinin mülki sınırlan" olarak belirlenmesine karar verilmiştir.