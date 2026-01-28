Adana'da kedi ezen sürücüye "barınakta çalışma" cezası

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde 21 Ocak'ta bir kamyonetin sokaktaki iki kedinin üzerinden geçmesi üzerine, hayvanları besleyen Merve Taşgıt (28) durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden kimliği tespit edilen kamyonet sürücüsü A.T. (46) gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, "Hayvanseverim, kedileri fark etmedim. Bilerek üzerlerinden geçmedim." dediği öğrenilen sürücü, işlemlerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.T, 1 ay hayvan barınağında çalışma tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kaza değil, canice bir davranış"

Kedilerin bakımını üstlenen Merve Taşgıt, gazetecilere, iş yerine geldiğinde kedilerden birinin acı içinde yanına geldiğini, veterinere götürdüğünde bacağının kırık olduğunu öğrendiğini anlattı.

Çevredeki esnafın uyarısıyla güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini belirten Taşgıt, şunları kaydetti:

"Görüntülerde kamyonetin kedinin üzerinden bilerek geçtiğini görünce şikayetçi olduk. Kedinin durumu ağır, ameliyat edildi. Videoyu izleyen herkes durumu anlayabilir. Araç normal ilerlerken kedileri görüyor ve sağa manevra yaparak üzerlerinden geçiyor. Bu bir kaza değil, canice bir davranış."

Öte yandan, olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.