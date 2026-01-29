En düşük emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli aylığını 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylığa tabi emeklilere fark ödemesi yapılacak

Düzenlemeye ilişkin kanun hükmünde kararnamede yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.