MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Sponsorlu İçerik
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Mansur Yavaş 'suyu kesilenler el kaldırsın' dedi
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Kocaeli'de çevreyi kirleten firmaya 3,1 milyon lira ceza
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a yeniden kar geliyor
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
Mersin merkezli 450 milyonluk 'sazan sarmalı' operasyonu: 28 gözaltı
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
19 ilde siber suçlarla mücadele: 65 tutuklama
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
MTV ilk taksitlerinde geri sayım başladı
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
'Meclis lokantasına da zam yaptılar, vekil maaşı yetmiyor'
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
FED faiz kararı sonrasında gram altın 8 bin liraya yaklaştı
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
Öğretmen krizine karşı 'Türk modeli' önerisi!
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
İcra dosyaları 25 milyona dayandı, her üç kişiden biri icralık oldu
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Araç muayenesinde kredi kartı komisyonuna iade kararı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bir kente daha hızlı tren geliyor
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
Şubat'ta ekonomi ajandası dolu: Enflasyon, ihracat ve TCMB gündemde!
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
MGK'dan terör, Gazze ve Suriye vurgusu: 9 maddelik bildiri yayımlandı
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
Borsa'dan tarihi kapanış: 13 bin puanın üzeri kalıcı oldu
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
40 yıllık turşu üreticisi konkordato ilan etti
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Dünyanın en yoğun kapısına takviye: Kapıkule'de yeni geçiş noktası
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Muhittin Böcek'in oğlu belediye araçlarıyla kokain taşıdı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Birçok il için alarm verildi: Sel, fırtına ve kar uyarısı
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Modeli 2016, airbagleri 2019: Satış iptal, zarar 150 bin TL
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu: 20 ünlünün ismini tek tek savcılığa verdi
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü görevinden istifa etti
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
HSK, sosyal medyadan paylaşım yapan hakim ve savcıları uyardı
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Bakan Fidan'dan ABD'ye İran tavsiyesi: Dosyaları tek tek kapatın
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Restoran ve kafelerde kuver, servis ücreti gibi ek ödemeler kaldırılıyor
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 14 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Bakan Uraloğlu'nun paylaşımları gözleri cuma gününe çevirtti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede huzur ve istikrar için çabaların sürdüğünü, Suriye, Ege ve hudut güvenliğine dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2026 12:36, Son Güncelleme : 29 Ocak 2026 12:39
Yazdır
MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını istemediklerini, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların sürdüğünü açıkladı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Suriye'deki gelişmeler, Ege'de ilan edilen NAVTEX, Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı ve İran'daki gelişmeler ile ilgili sorular yanıtlandı. Ayrıca, terörle mücadele ve hudut güvenliği konularında son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Suriye'deki Son Durum

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. Suriye Hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi. Türkiye, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadeleye ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir.

Ege'de İlan Edilen NAVTEX

Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlere ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularının süresiz olarak yayımlandığı vurgulandı. NAVTEX'ler ile seyir emniyetinin gözetildiği, deniz yetki alanlarında kalan tüm araştırma faaliyetlerinin Türkiye ile koordine edilmesi gerektiği belirtildi. Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda askeri faaliyetlerin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğu ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir.

Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı

Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin terörle mücadele faaliyetlerini etkin şekilde yürüttüğü bildirildi. Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığının askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunduğu kaydedildi.

İran'daki Gelişmeler ve Hudut Güvenliği

Bakanlık, bölgede yeni gerginliklerin yaşanmasını istemediklerini yineleyerek, huzur ve istikrar için çabaların sürdüğünü belirtti. Olası olumsuzluklara karşı devletin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Terörle Mücadele Faaliyetleri

  • Son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu.
  • Sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları sürdürüldü.
  • Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 753 kilometreye ulaştı (Tel Rıfat: 302 / Menbic: 451).

Hudutlarda Güvenlik Tedbirleri

  • Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 173 kişi yakalandı; bunlardan 3'ü terör örgütü mensubu.
  • 876 kişi ise hududu geçemeden engellendi.
  • Yıl içinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 4 bin 404 oldu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber