MSB: Bölgede Huzur ve İstikrar İçin Çabalar Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını istemediklerini, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların sürdüğünü açıkladı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Suriye'deki gelişmeler, Ege'de ilan edilen NAVTEX, Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı ve İran'daki gelişmeler ile ilgili sorular yanıtlandı. Ayrıca, terörle mücadele ve hudut güvenliği konularında son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Suriye'deki Son Durum

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG)'nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. Suriye Hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi. Türkiye, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadeleye ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir.

Ege'de İlan Edilen NAVTEX

Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlere ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularının süresiz olarak yayımlandığı vurgulandı. NAVTEX'ler ile seyir emniyetinin gözetildiği, deniz yetki alanlarında kalan tüm araştırma faaliyetlerinin Türkiye ile koordine edilmesi gerektiği belirtildi. Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda askeri faaliyetlerin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğu ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya devam edecektir.

Somali-Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı

Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin terörle mücadele faaliyetlerini etkin şekilde yürüttüğü bildirildi. Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığının askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunduğu kaydedildi.

İran'daki Gelişmeler ve Hudut Güvenliği

Bakanlık, bölgede yeni gerginliklerin yaşanmasını istemediklerini yineleyerek, huzur ve istikrar için çabaların sürdüğünü belirtti. Olası olumsuzluklara karşı devletin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Terörle Mücadele Faaliyetleri

Son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu.

teslim oldu. Sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları sürdürüldü.

Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 753 kilometreye ulaştı (Tel Rıfat: 302 / Menbic: 451).

Hudutlarda Güvenlik Tedbirleri

Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 173 kişi yakalandı; bunlardan 3'ü terör örgütü mensubu .

yakalandı; bunlardan . 876 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

ise hududu geçemeden engellendi. Yıl içinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 4 bin 404 oldu.



