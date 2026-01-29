Vizyona 9 yeni film giriyor

Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Udo Kier ve Alice Carvalho'nun rol aldığı "Gizli Ajan" politik bir gerilim ve dram hikayesini odağına alıyor.

Kleber Mendonça Filho'nun yönettiği film, 1977'de askeri dikta altındaki Brezilya'da, rejim muhalifi bir kaçağın oğluna kavuşma çabasını ve peşindeki ajanlarla mücadelesini anlatıyor.

"Kalpten Söylenen Bir Şarkı"

Kate Hudson ve Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı "Kalpten Söylenen Bir Şarkı", Milwaukee'de yaşayan ve Neil Diamond şarkılarını seslendiren "Lightning and Thunder" adlı grubun kurucusu, evli bir çiftin gerçek hayat hikayesini ve müzikal yolculuğunu beyaz perdeye taşıyacak.

Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi ve Mustafa Shakir gibi isimlerin de rol aldığı biyografi türündeki filmin yönetmenliğini Craig Brewer üstlendi.

"Nürnberg"

2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Nürnberg Mahkemelerini odağına alan tarihi savaş filmi "Nürnberg", Amerikalı bir psikiyatristin Nazi lideri Hermann Göring ile yürüttüğü psikolojik analiz sürecini ve adalet arayışını merkezine alıyor.

James Vanderbilt'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Richard E. Grant, Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, John Slattery ve Colin Hanks rol aldı.

"Yardım Çağrısı"

Rachel McAdams ve Dylan O'Brien'ın başrollerini paylaştığı "Yardım Çağrısı", anlaşmazlık yaşamış iki meslektaşın, bir uçak kazasından sağ kurtulan kişiler olarak ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi verirken, birbirlerine karşı giriştikleri güç savaşını işliyor.

Korku ve gerilim sahneleriyle öne çıkan ABD yapımı filmin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor.

"Fırtına Kız"

Eylül Ersöz, Cihangir Ceyhan, Burcu Kara, Kemal Uçar ve Can Bartu Aslan'ın rol aldığı "Fırtına Kız", bir dram hikayesini odağına alıyor.

Hasan Doğan'ın yönettiği yapım, törelere ve aile baskısına rağmen futbolcu olma hayalinden vazgeçmeyen genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

"Mutluyuz mu?"

İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, İlker Aksum, Başak Parlak, Damla Çolak ve Buse Kara'nın oynadığı "Mutluyuz mu?", yerli komedi meraklılarının beğenisine sunulacak.

İbrahim Büyükak'ın Emrah Aguş ile yönettiği film, kızlarının isteğiyle hala evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalan boşanmış bir çiftin sahte mutluluk oyununun, onları hem geçmişleriyle hem de ebeveynlikte yaptıkları hatalarla yüzleştirmesini anlatıyor.

"Benden Boşan"

Khaled Marei'nin çektiği Mısır yapımı "Benden Boşan", maddi kriz nedeniyle eski evlerini satmak için bir araya gelmek zorunda kalan boşanmış bir çiftin, bu süreçte geçmişteki bağlarını ve ilişkilerini yeniden değerlendirmesini konu alıyor.

"Son An"

Jonathan Cohen ve Magalie Lepine Blondeau'nun başrollerinde oynadığı, Fransız yönetmen Alice Vial'in imza attığı "Son An", ölüleri görebilen ve onlarla iletişim kurabilen bir palyatif bakım doktorunun, çekici ve gizemli Oscar ile tanışması sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

"Süper Köpekler: Oyun Zamanı"

Haftanın animasyonu "Süper Köpekler: Oyun Zamanı", okulların açılmasıyla birlikte Süper Köpekler'in hem derslerine hem de mahallede onları bekleyen yepyeni maceralara dönmesini işliyor.