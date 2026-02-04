İki araç çarpıştı, otomobillerden biri dereye uçtu
İstanbul Küçükçekmece'de iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada araçlardan biri dereye düştü, kazada 2 sürücü hafif yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 07:52, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 07:53
Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda K.I.Ö. idaresindeki otomobil ile Ö.V'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle K.I.Ö'nün kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan Nakkaş Deresi'ne düştü.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü K.I.Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Hafif yaralanan diğer sürücü ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.