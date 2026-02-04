1,5 milyar lira değerinde 116 bin kaçak kol saati ele geçirildi

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

Çalışma kapsamında çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan taklit 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net