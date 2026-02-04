1,5 milyar lira değerinde 116 bin kaçak kol saati ele geçirildi
Mersin'de çeşitli markalara ait 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi. Saatlerin piyasa değerinin 1,5 milyar lira olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 08:49, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 08:50
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan taklit 116 bin 50 kaçak kol saati ele geçirildi.
Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.