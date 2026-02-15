11 kişiden 87 milyon liralık vurgun: 22 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, kendisini polis, savcı olarak tanıtarak yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı arayarak kendilerini Polis olarak tanıtan şüpheliler, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz, hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak" diyerek mağdurlar toplam 87 milyon lira dolandırıldı. Şüpheliler, mağdurlardan para, döviz ve ziynet eşyalarını nakite çevirerek hesaplarına göndermelerini istediler. Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcılar yakalandı. Şüpheli şahısların 22'si Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.