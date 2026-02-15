MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim ve öğretim faaliyetlerinde disiplini sağlamak amacıyla izinsiz faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilere yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bakanlık, son dönemde artış gösteren ve yasal mevzuatın dışına çıkan birimlere karşı yaptırımları en üst seviyeye çıkarıyor.



Belediye Kreşleri ve Okul Öncesi Birimler Markajda



Bakanlık denetimlerinin odağında, özellikle belediyeler tarafından açılan kreşler ve okul öncesi eğitim birimleri yer alıyor. Mevcut düzenlemeler belediyelerin bu alanda eğitim birimi açmasını yasaklamasına rağmen; başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere pek çok belediyenin MEB'den onay almadan hizmet sunduğu tespit edildi. Bu merkezlerin yasal statüleri ve faaliyet izinleri tek tek incelenecek.



Kitap Kafelerden Eğitim Koçlarına Yakın Takip



Denetimler sadece kreşlerle sınırlı kalmayacak. Görevlendirilen izleme ve koordinasyon komisyonu, eğitim faaliyetini gizlemek için kullanılan farklı isimleri de mercek altına alacak. İnceleme listesinde şu isimler öne çıkıyor:

Kitap kafeler ve etüt merkezleri,

Eğitim koçluğu ve ödev evleri,

Matematik kulüpleri,

Dil ve konuşma terapisi merkezleri.

Komisyon; bu mekanlarda kullanılan materyalleri, verilen ilanları ve sunulan hizmetin niteliğini inceleyerek, faaliyetin bir "gizli eğitim" olup olmadığını raporlayacak.



Rekor Ceza ve Kapatma Kararı



Bakanlık onayı olmadan eğitim verdiği saptanan işletmelere yönelik yaptırımlar oldukça ağır olacak. Yapılan incelemeler sonucunda usulsüzlüğü belirlenen işletmelere, brüt asgari ücretin 20 katı tutarında (660 bin 600 TL) idari para cezası kesilecek.

Ayrıca, tamamen ruhsatsız olan yerler valiliklerce derhal kapatılacak. Mevcut bir ruhsatı olup da bu ruhsatın amacı dışında eğitim faaliyeti yürüttüğü belirlenen yerlerin ise çalışma izinleri iptal edilecek.