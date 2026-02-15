MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Milli Eğitim Bakanlığı, kurum açma izni almadan farklı isimler altında yasadışı eğitim faaliyeti yürüten merkezlere karşı savaş açtı. Özellikle belediyelerin açtığı kreşleri ve "danışmanlık" adı altında hizmet veren yerleri hedef alan bakanlık, ruhsatsız işletmeleri kapatırken rekor idari para cezaları uygulayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim ve öğretim faaliyetlerinde disiplini sağlamak
amacıyla izinsiz faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilere yönelik kapsamlı
bir denetim süreci başlattı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bakanlık,
son dönemde artış gösteren ve yasal mevzuatın dışına çıkan birimlere karşı yaptırımları
en üst seviyeye çıkarıyor.
Belediye Kreşleri ve Okul Öncesi Birimler Markajda
Bakanlık denetimlerinin odağında, özellikle belediyeler tarafından açılan kreşler
ve okul öncesi eğitim birimleri yer alıyor. Mevcut düzenlemeler belediyelerin
bu alanda eğitim birimi açmasını yasaklamasına rağmen; başta İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) olmak üzere pek çok belediyenin MEB'den onay almadan hizmet
sunduğu tespit edildi. Bu merkezlerin yasal statüleri ve faaliyet izinleri tek
tek incelenecek.
Kitap Kafelerden Eğitim Koçlarına Yakın Takip
Denetimler sadece kreşlerle sınırlı kalmayacak. Görevlendirilen izleme ve koordinasyon komisyonu, eğitim faaliyetini gizlemek için kullanılan farklı isimleri de mercek altına alacak. İnceleme listesinde şu isimler öne çıkıyor:
- Kitap kafeler ve etüt merkezleri,
- Eğitim koçluğu ve ödev evleri,
- Matematik kulüpleri,
- Dil ve konuşma terapisi merkezleri.
Komisyon; bu mekanlarda kullanılan materyalleri, verilen ilanları ve sunulan
hizmetin niteliğini inceleyerek, faaliyetin bir "gizli eğitim" olup
olmadığını raporlayacak.
Rekor Ceza ve Kapatma Kararı
Bakanlık onayı olmadan eğitim verdiği saptanan işletmelere yönelik yaptırımlar
oldukça ağır olacak. Yapılan incelemeler sonucunda usulsüzlüğü belirlenen işletmelere,
brüt asgari ücretin 20 katı tutarında (660 bin 600 TL) idari para cezası kesilecek.
Ayrıca, tamamen ruhsatsız olan yerler valiliklerce derhal kapatılacak. Mevcut bir ruhsatı olup da bu ruhsatın amacı dışında eğitim faaliyeti yürüttüğü belirlenen yerlerin ise çalışma izinleri iptal edilecek.