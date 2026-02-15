Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
Meclis'te 'milli parklar' mesaisi: Kaçak avcıya ve doğayı bozana ceza
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Borcuna en sadık şehirler belli oldu
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı'ndan AK Parti'ye geçeceği iddiasına yanıt
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ramazan ayında gıda ürünlerinde indirim kampanyaları düzenlenecek
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Ankara ve Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 18 tutuklama
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Bilal Erdoğan: Siyasi bir kariyer hedefim yok
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Ücretsiz seyahatlerde yapılan gelir desteğinde oranlar değişti
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Okul kantinlerinde kira uçurumu!
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı, kurum açma izni almadan farklı isimler altında yasadışı eğitim faaliyeti yürüten merkezlere karşı savaş açtı. Özellikle belediyelerin açtığı kreşleri ve "danışmanlık" adı altında hizmet veren yerleri hedef alan bakanlık, ruhsatsız işletmeleri kapatırken rekor idari para cezaları uygulayacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 09:38, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 09:38
Yazdır
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim ve öğretim faaliyetlerinde disiplini sağlamak amacıyla izinsiz faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişilere yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bakanlık, son dönemde artış gösteren ve yasal mevzuatın dışına çıkan birimlere karşı yaptırımları en üst seviyeye çıkarıyor.

Belediye Kreşleri ve Okul Öncesi Birimler Markajda

Bakanlık denetimlerinin odağında, özellikle belediyeler tarafından açılan kreşler ve okul öncesi eğitim birimleri yer alıyor. Mevcut düzenlemeler belediyelerin bu alanda eğitim birimi açmasını yasaklamasına rağmen; başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere pek çok belediyenin MEB'den onay almadan hizmet sunduğu tespit edildi. Bu merkezlerin yasal statüleri ve faaliyet izinleri tek tek incelenecek.

Kitap Kafelerden Eğitim Koçlarına Yakın Takip

Denetimler sadece kreşlerle sınırlı kalmayacak. Görevlendirilen izleme ve koordinasyon komisyonu, eğitim faaliyetini gizlemek için kullanılan farklı isimleri de mercek altına alacak. İnceleme listesinde şu isimler öne çıkıyor:

  • Kitap kafeler ve etüt merkezleri,
  • Eğitim koçluğu ve ödev evleri,
  • Matematik kulüpleri,
  • Dil ve konuşma terapisi merkezleri.

Komisyon; bu mekanlarda kullanılan materyalleri, verilen ilanları ve sunulan hizmetin niteliğini inceleyerek, faaliyetin bir "gizli eğitim" olup olmadığını raporlayacak.

Rekor Ceza ve Kapatma Kararı

Bakanlık onayı olmadan eğitim verdiği saptanan işletmelere yönelik yaptırımlar oldukça ağır olacak. Yapılan incelemeler sonucunda usulsüzlüğü belirlenen işletmelere, brüt asgari ücretin 20 katı tutarında (660 bin 600 TL) idari para cezası kesilecek.
Ayrıca, tamamen ruhsatsız olan yerler valiliklerce derhal kapatılacak. Mevcut bir ruhsatı olup da bu ruhsatın amacı dışında eğitim faaliyeti yürüttüğü belirlenen yerlerin ise çalışma izinleri iptal edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber