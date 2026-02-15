Bakan Tekin'den İBB ve İzmir Büyükşehir'e 'okul' tepkisi

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası'nın (Türk Eğitim-Sen) 8. Olağan Genel Kurulu Ankara bir otelde gerçekleştirildi. Genel Kurulda konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Başta ana dilimiz olmak üzere milli kültürümüzün çok önemli olduğunu biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak biliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Çocuklarımız Türkçeyi hayatının merkezine alması lazım ve temel eğitimde Türkçe, ortaöğretimde Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde 4 temel beceri üzerinden ölçen ve 70 ile geçilen bir hale getirdik. Bu bizim için önemli. Çocuklarımızın hem milli kültürü içselleştirmesi açısından hem de akademik başarılarının güçlenmesi açısından ana dilimize vakıf olarak yetişmeleri bizim politikalarımızın merkezindedir."

"6 Şubat'ta yıkılan yaklaşık 9 bin 700 derslik yerine 15 bin derslik eğitim ve öğretime kazandırıldı"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından eğitim öğretime kazandırılan dersliklere ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, "6 Şubat'ta deprem bölgesinde toplam 11 ilde yıkılan yaklaşık 9 bin 700 derslik yerine şu anda 15 bin civarında derslik eğitim ve öğretime kazandırıldı. Eylül ayına kadar bu sayı 25 bine çıkacak. Yıkılan 9 bin derslik yerine 25 bin derslik yapmışız. Bunu nasıl eleştiriyorlar? Ben onu da anlamıyorum. Bakın bir örnek vereyim size, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, bizde birer okul yapalım demişler. 6 yıl önce bu taahhütte bulunmuşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24 derslikli Gazi Meslek Lisesi yapacağım demiş. Ne zaman yaptı? Bu yıl ocak ayında teslim etti yani 6 yıl sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 yıl sonra 32 derslikli Atatürk Lisesi'nin sadece ihalesini yaptı. Sonra da oturuyorlar 25 bin derslik yaptık bunu eleştiriyorlar. İnsan da biraz utanma olur, ahlak olur" açıklamalarında bulundu.

"Türk Eğitim-Sen, milletimizin vicdanında kök salan bir teşkilattır"

Türk Eğitim-Sen'in eğitim çalışanının derdini milli bir mesele olarak gördüğünü belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türk milletinin söz konusu olduğu her durum ve koşulda, yönünü Türk milletinden yana belirleyen Türk Eğitim-Sen, milletimizin vicdanında kök salan bir teşkilattır. Bu teşkilat; ilkelerini rüzgara göre değiştirenlerin değil, istikametini değerlerine göre belirleyenlerin sendikasıdır. Bizim duruşumuz, günü kurtaran hesapların değil; hak, adalet, liyakat ve haysiyet çizgisinin timsalidir. Eğitim çalışanının alın terini korumayı, yalnız bir sendikal görev değil, millete karşı bir sorumluluk sayarız. Çünkü biliyoruz ki, eğitim güçlenirse Türkiye güçlenir, eğitim çalışanı huzur bulursa gelecek aydınlanır. Türk Eğitim-Sen; eğitim çalışanının derdini gündelik bir şikayet sananlara karşı, o derdi milli bir mesele olarak görenlerin teşkilatıdır. Çünkü eğitim meselesi, gelecek meselesidir, devletin beka meselesidir. Biz bu yüzden, her şart altında eğitim çalışanın yanında durmayı bir tercih değil, bir ahlak meselesi sayarız" diye konuştu.

"Türk Eğitim-Sen yalnızca bir sendika değil; bir iradenin adıdır"

Türk Eğitim-Sen'in sendikal istikametinden taviz vermeden mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Geylan, "Türk Eğitim-Sen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli, kararlı ve ahlaklı sendikal istikametinden zerre-i miktar taviz vermeden mücadelesini sürdürecektir. Türk Eğitim-Sen yalnızca bir sendika değil; bir iradenin adıdır. Bu irade; öğretmenin hakkını savunan, akademisyenin emeğini koruyan, idari personelin sesini duyan, tüm eğitim çalışanlarının alın terini sahiplenen iradedir. Bu irade; hukuku, adaleti, liyakati ve hakkaniyeti esas alan iradedir" şeklinde konuştu.