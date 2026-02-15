Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bucak-Kocaaliler yolu Pamucak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelen (23) idaresindeki 07 AOF 213 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Necati A.'nin (58) kullandığı 15 ADK 137 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Çelen ve otomobilde yolcu konumunda olan Ceyda Çelen (23) olay yerinde hayatını kaybederken minibüsün sürücüsü Necati A. ile minibüste yolcu konumunda bulunan Ayşegül U., Ertuğrul Efe D. ve Hacer Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.