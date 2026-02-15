Eski IMF Başkan Yardımcısı Min'den 'dolar' uyarısı

Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Ana sayfaHaberler Dünya

Eski IMF Başkan Yardımcısı Min'den 'dolar' uyarısı

Eski IMF Başkan Yardımcısı ve Çin Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Zhu Min, ABD dolarına yönelik güven kaybının kırılgan küresel ekonomi açısından en büyük risklerden biri haline geldiğini söyledi. Rezerv para kompozisyonundaki değişime ve ABD'nin artan borç yüküne dikkat çeken Zhu, Fed'in faiz adımlarının bu yıl piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 17:30, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 16:31
Yazdır
Eski IMF Başkan Yardımcısı Min'den 'dolar' uyarısı

Eski IMF Başkan Yardımcısı ve Çin Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Zhu Min, ABD dolarına azalan güvenin kırılgan dünya ekonomisi için en önemli risklerden biri haline geldiğini söyledi.

Yeni dalgalanmalara yol açabilir

Doların küresel rezervler içindeki payının yüzde 70'ten yüzde 57'ye gerilediğini belirterten Zhu, altın, euro ve yuanın payının arttığını söyledi. Bu tablo ile dolara olan güvenin zayıfladığına işaret eden Min, Fed'in faiz indirim sürecinin bu yıl finansal istikrar açısından kritik olduğunu ve enflasyonla uyumsuz bir adımın yeni dalgalanmalara yol açabileceğini kaydetti.

Dolarizasyonun azalmasıyla birlikte yatırımcılar altın ile gelişen piyasalara yönelirken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise yakın zamanda Çin yuanının küresel ticarette kullanılan, rezerv para birimi statüsü kazanması çağrıda bulunmuştu.

Küresel kamu borcu sürdürülemez risklere işaret ediyor

Zhu, ABD'de artan bütçe açığı ve kısa vadeli borçlanmanın risk oluşturduğunu, güven kaybı halinde faizlerin hızla yükselebileceğini ifade ederken, küresel kamu borcunun da 2028-2030 döneminde dünya GSYH'sinin yüzde 115'ine ulaşmasının beklendiğini ve bunun sürdürülemez risklere işaret ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiği stablecoin'ler konusunda da uyarıda bulunan Zhu, düzenleme ve şeffaflık eksikliğinin finansal sistem için risk yaratabileceğini söyledi.

Küresel ekonomi daha kırılgan bir döneme girdi

IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin 2026 için yüzde 2,6-3,3 aralığında büyüme öngördüğünü hatırlatan Zhu, küresel ekonominin jeopolitik gerilimlerin arttığı daha kırılgan bir döneme girdiğini belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Küresel Riskler Raporu'na da atıfta bulunan Zhu, önümüzdeki on yılda öne çıkacak ekonomik olmayan riskleri de şöyle sıraladı:

-Aşırı hava olayları

-Doğal kaynak kıtlığı

-Siber güvenlik tehditleri

-Siyasi kutuplaşma

-Jeopolitik gerilimler


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber