DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Öcalan'la görüştü
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 19:10, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 19:12
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı Adası'ndan döndü. Görüşmeye ilişkin heyet tarafından yarın açıklama yapılacağı öğrenildi.