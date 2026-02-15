Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidiyor

DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Erol'un yarın İmralı'ya gideceği açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 18:24, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 18:27
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol, yarın (16 Şubat) İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

İmralı Heyeti son olarak 17 Ocak'ta teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü.

Heyet, dört gün önce Erdoğan ile görüştü

İmralı Heyeti, 11 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yer aldı.

Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi.

Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.

Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulü için teşekkür ediyoruz."

