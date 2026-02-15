Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Küçükçekmece'de satırlı saldırı: 4 polis yaralı
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren SGK Çankırı İl Müdürü Yılmaz hayatını kaybetti
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Sevgililer günü öncesi 'Büyü' tuzağı: 19 kişi tutuklandı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Akademisyenin şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Başkomiser Cengiz'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
Ana sayfaHaberler Dünya

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

2026 Henley Pasaport Endeksi'nin verilerine göre dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. 2026 Şubat verilerine göre, dünyanın en güçlü pasaportu unvanını 192 vizesiz destinasyon skoruyla Singapur korudu.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 15 Şubat 2026 19:20, Son Güncelleme : 15 Şubat 2026 19:21
Yazdır
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

2026 yılı Henley Pasaport Endeksi sonuçları açıklandı ve dünyanın en güçlü pasaportları sıralandı.

Türkiye pasaportu, 2025'te 51. sırada bulunurken, 2026 güncellemesiyle sıralaması değişti. Türk vatandaşları halen 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor ve bu sayı son güncellemelerle değişmedi.

Sıralamada birinci sırayı Singapur aldı. Singapur pasaportu sahipleri, dünya genelindeki 227 seyahat noktasının 192'sine vizesiz erişim hakkına sahip bulunuyor.

Dünyanın en güçlü pasaportlarında ikinci sırayı Japonya ve Güney Kore paylaştı. Üçüncü sırayı ise, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsviçre pasaportuna sahip olanlar 185 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Liste şu şekilde;

  • 1- Singapur (192)
  • 2- Japonya, Güney Kore (187)
  • 3-İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri (186)
  • 4- Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre (185)
  • 5-Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz (184)
  • 6-Macaristan, Malezya, Yeni Zelanda, Polonya, Slovakya, Slovenya (183)
  • 7-Avustralya, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Letonya, Birleşik Krallık (182)
  • 8-Kanada, Lihtenştayn (181)
  • 9-İzlanda, Litvanya (180)
  • 10-Amerika Birleşik Devletleri (179)
  • 11-Bulgaristan (177)
  • 12-Şili, Romanya (174)
  • 13-Kıbrıs, Hong Kong (SAR Çin) (173)
  • 14-Andorra (170)
  • 15-Arjantin (168)
  • 16-Brezilya, San Marino (167)
  • 17-İsrail (166)
  • 18-Barbados (164)
  • 19-Brunei (163)
  • 20-Bahamalar (159)
  • 21- Meksika, St. Vincent ve Grenadinler (157)
  • 22- St. Kitts ve Nevis (155)
  • 23-Antigua ve Barbuda, Seyşeller (155)
  • 24- Vatikan (151)
  • 25-Kosta Rika, Uruguay (148)
  • 26-Mauritius (147)
  • 27-Panama, St. Lucia (146)
  • 28-Dominika, Trinidad ve Tobago (145)
  • 29-Ukrayna (143)
  • 30-Makao (SAR Çin), Peru (142)
  • 31-Sırbistan (136)
  • 32-Tayvan (Çin Taipeisi) (135)
  • 33-Guatemala, Solomon Adaları (132)
  • 34-Kolombiya, El Salvador (131)
  • 35-Samoa (130)
  • 36-Honduras (129)
  • 37-Marshall Adaları, Tonga (128)
  • 38-Karadağ, Kuzey Makedonya (127)
  • 39-Nikaragua, Tuvalu (126)
  • 40-40-Kiribati (123)
  • 41-Bosna Hersek, Gürcistan, Mikronezya (121)
  • 42-Arnavutluk, Palau Adaları (120)
  • 43-Moldova (119)
  • 44-Venezuela (116)
  • 45-Rusya Federasyonu, Türkiye (113)
  • 46-Katar (112)
  • 47-Belize, Güney Afrika (100)
  • 48- Kuveyt (96)
  • 49- Ekvador, Maldivler (93)
  • 50- Doğu Timor (Timor-Leste) (92)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber