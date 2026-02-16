Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, insanlığın kökünü kurutmak ve soykırıma uğratmak isteyen küresel çetelere aileyi çiğnetmeyeceklerini belirterek "Aileye açık bir saldırı var. Çocuklarımıza yönelik bu kuşatmayı yaracağız" dedi.

16 Şubat 2026
AK Parti, aile kurumunu hedef alan küresel dalgaya karşı topyekün savaş ilan etti. Aileyi yıpratmaya ve yok etmeye yönelik girişimlere karşı koruma kalkanı devreye alınacak. Gençlere yönelik başlatılan cinsiyetsizleştirme projelerine geçit verilmeyecek, küresel çetelerin oyunu deşifre edilecek. Bu kapsamda aileyi korumaya yönelik programlar artırılarak, sessiz soykırıma "dur" denilecek.

ÇOCUKLARIMIZI KURTARACAĞIZ

Konu hakkında gazetemize konuşan, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, insanlığın kökünü kurutmak ve soykırıma uğratmak isteyenlere geçit verilmeyeceğini, aileyi çiğnetmeyeceklerini söyledi. "Ülkemize yönelik bir algı operasyonu yürütülüyor. Bize dayatılan LGBT bir gerçeklik değil, bir algı operasyonudur" diyen Yalçın, şunları kaydetti:

Kültürel hegemonya araçlarıyla, moda adı altında küresel bir kuşatma yürütülüyor. Hem dijital dünyada hem de konvansiyonel medya araçlarında aile sürekli hedef alınıyor. Aileye açık bir saldırı var. Küresel çeteler aileyi hedef alıyor. Yarın bununla ilgili genel merkezimizde bir zirve düzenleyeceğiz. Siyasi pozisyonumuzu daha net ortaya koyacağız. Bu yapıların nerelerden fonlandığını, kimler tarafından kurgulandığını deşifre edeceğiz. Aileyi çiğnetmeyeceğiz, çocuklarımızı bu kuşatmadan kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecek.

KUŞATMAYI YARACAĞIZ

Hasan Basri Yalçın, AK Parti olarak insan merkezli siyaset anlayışına devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

İnsan yaşarsa devlet yaşar. Bu projeler bir yerlerde tezgahlanan, bir yerlerde kurgulanan ve piyasaya çeşitli araçlarla sokulan siyasal projeler. Biz AK Parti olarak bu projelerle mücadele edeceğiz. Bu mücadelenin en önemli kısmını, ailenin değerlerini ortaya çıkararak yapacağız.

Dünyada insanı kıymetsizleştirmeye yönelik bir eğilim var. İnsana bir ihtiyaç malzemesi olarak bakan zihniyeti reddediyoruz. Yarın ki 'İnsan Hakları ve Aile Zirvesi'nde tüm bunları konuşacağız. Dünya nüfusunu azaltmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarından, sürekli LGBT/eş cinsellik propagandası yapan televizyon ve sosyal medya mecralarına kadar her şeyi ele alacağız.

Zirvede; Çocuk, Demografi ve Nüfus, Aile Nedir? Biyolojik ve Toplumsal Gerçeklik, Kültür ve Aile Normlarının Geleceği ile Aile, Hukuk ve Devlet: Tanıma, Koruma ve Sınırlar, başlıklı oturumlar gerçekleştireceğiz. Milletvekilleri, eski bakanlar, konunun uzmanları, akademisyenler, medya temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılacak. Bu meseleyi artık siyaseten daha ön planda tartışacağız, sürekli gündemde tutacağız. Çocuklarımıza yönelik bu kuşatmayı yaracağız.


