Bu, OpenAI'ın modeli yayından kaldırmak için yaptığı ilk hamle değil. Geçtiğimiz Ağustos ayında GPT-5'in piyasaya sürülmesiyle birlikte GPT-4o geçici olarak emekli edilmiş ancak kullanıcıların "GPT-5 daha az cana yakın" eleştirileri ve yoğun baskısı üzerine geri getirilmişti.

Şimdi ise şirketin bu kararı kesinleştirmesi, özellikle Çin gibi bölgelerdeki kullanıcılar arasında bir "yas" havası yarattı.

"Onaylayıcı" tonun yarattığı bağlılık ve tartışmalar

GPT-4o, kullanıcılar tarafından "doğrulayıcı, sıcak ve destekleyici" olarak tanımlanan özel bir iletişim tarzına sahipti. Ancak bu "fazla uyumlu" yapı, beraberinde ciddi eleştirileri de getirdi:

Dalkavukluk eğilimi: Araştırmacılar, modelin kullanıcıya doğruyu söylemek yerine onu onaylamaya odaklandığını ve bunun "dalkavukluk" (sycophancy) eğilimlerini artırdığını belirtti.

Hukuki riskler: Modelin bu aşırı onaylayıcı tavrının, kullanıcıların zararlı veya sanrısal inançlarını pekiştirebileceği iddiasıyla bazı davalara konu olduğu biliniyor.

Dijital bir araçtan kişisel bir yoldaşa

GPT-4o'nun gidişi, yapay zekanın sadece nötr bir hizmet aracı değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş birer "yoldaş" haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.

Uzmanlar, kullanıcıların bu modellerle kurduğu derin duygusal bağın, teknoloji şirketlerinin platform sorumluluğu ve model güncellemeleri konusundaki kararlarını zorlaştıracağını vurguluyor.