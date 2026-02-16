Hayali ihracat soruşturmasında 30 şüpheli adliyede

Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Eskişehir ve Karaman'da 'Yüzyılın Konut Projesi'için kura heyecanı
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Altın düşüşe geçti! İşte fiyatlar
Altın düşüşe geçti! İşte fiyatlar
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
Okul değil 'turizm fabrikası': Mezun olmadan 5 yıldızlı kariyer fırsatı!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
2 ay önce beraat eden teröristler 3 polisi şehit etti!
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı ve güvence bedeli muafiyeti
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
MEB'den 'merdiven altı' eğitime savaş: Onayı olmayan kapatılacak!
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Adapazarı Belediye Başkanı: İddialar doğru değil
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Emlakta yeni dönem başladı: Artık herkes 'satılık' ilanı veremeyecek!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
Bakanlık söz aldı: Zincir marketler Ramazan'da zam yapmayacak!
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
PKK'lılar için yeni infaz rejimi: FETÖ ve diğer örgütler yararlanamayacak
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
'Aile Paketi' Meclis yolunda: Sosyal medyada 'trol' devri kapanıyor!
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
Adalet Bakanlığı Mart'ta 15 bin personel alacak
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
ESK'dan "Teslimat Aksadı" iddialarına yanıt
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Yağışlar Barajları geçen yılın üzerine taşıdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hayali ihracat soruşturmasında 30 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli 5 ilde döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak için organizasyon kurarak hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2026 10:05, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 10:06
Yazdır
Hayali ihracat soruşturmasında 30 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurmalarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda bir kişinin daha yakalandığı operasyonda gözaltındaki 30 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlenmişti.

Şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı, nakit beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti" isimli şirketlerin şüpheli olduğu belirlenmişti.

Gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirket, dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmuş, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri olmak üzere 5 ilde 36 şüpheliye yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 29 zanlı yakalanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber