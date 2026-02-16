Feti Yıldız: Komisyonun misyonu devlet yapısını değiştirmek değil
Türkiye'den kakao ihracatında rekor

Türkiye'de iklim koşulları nedeniyle yetiştirilemeyen kakao işlenerek ihraç edilmeye devam ediyor. 2021-2025 döneminde ihracat yüzde 114 artışla rekor kırdı.

Türkiye'den kakao ihracatında rekor

Kakao dünyada Güney Amerika ve Afrika kıtalarında yetiştiriliyor. Türkiye'de ise Akdeniz bölgesinde hobi amaçlı üretimi yeni yeni denenmeye başlanan kakao, başta çikolata olmak üzere, gıda sanayisinde vazgeçilmez bir yere sahip bulunuyor. Türkiye, kakao ticaretini ham ve kullanıma hazır hale getirilmiş olmak üzere iki şekilde de gerçekleştiriyor. Pek çok kullanım alanıyla kakaonun Türkiye'de işlenerek, nihai ürüne dönüştürülmesi ve bu şekilde yurt dışı pazarlara açılması da ihracat verilerine yansıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 775 milyon 496 bin dolar olan kakao ihracatı, 2022'de 942 milyon 577 bin dolara, 2023'te 1 milyar 20 milyon 668 bin dolara ve 2024'te ise 1 milyar 127 milyon 346 bin dolara çıktı. Geçen yıl ise söz konusu ihracat rakamı, 1 milyar 664 milyon 947 bin dolarla, tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece, 2021-2025 döneminde kakao ihracatında ,yüzde 114,7 artış görüldü. Söz konusu dönemde, Türkiye'nin toplam kakao ihracatı, 5,5 milyar doları aştı.

İhracatta ABD, ithalatta Kotdivuar lider

En fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında geçen yıl yapılan 1,7 milyar dolarlık ihracatın, yaklaşık 244 milyon dolarının ABD'ye yapıldığı görüldü. Bu ülkeyi, sırasıyla 175 milyon dolarla Irak, 102,8 milyon dolarla İran, 74,2 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 69,5 milyon dolarla Rusya izledi.

İthalat yapılan ülkeler incelendiğinde ise geçen yıl yapılan toplam 2,2 milyar dolarlık ithalatın, 567 milyon doları Kotdivuar kaynaklı olarak kayıtlara geçti. Burayı 331,1 milyon dolarla Gana, 297,8 milyon dolarla Hollanda, 143,6 milyon dolarla Almanya ve 122,6 milyon dolarla Belçika takip etti.

Kakaoda 2025 yıl sonu itibarıyla en fazla ihracat ve ithalat yapılan ilk 5 ülke (milyon dolar) şöyle sıralandı:

