Özel maden ocağındaki göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı

Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.

Bakan Gürlek: Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Gürlek, NSosyal hesabındaki paylaşımda, göçükle ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir."