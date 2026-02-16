BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Bankacılık sektöründe kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde yeni bir model hayata geçiyor. BDDK talimatıyla bankalar, kart limitlerini yeniden değerlendirmek üzere 3 aylık bir çalışma başlattı. Mayıs ayında tamamlanacak çalışma kapsamında; eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların limit hesaplamasının dışında tutulması gündemde. Düzenleme ile hem tüketicinin nefes alması hem de bankaların risk yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haber Giriş : 16 Şubat 2026 17:10, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 17:12
Bankacılık sektöründe kredi kartı limitlerine yönelik düzenleme için hazırlıklar sürüyor.

BDDK talimatı gereği bankalar kredi kartı limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla 3 aylık bir çalışma süreci başlattı. BDDK'nın şubat ayı başında bankalara düzenleme için tanıdığı süre başlarken, bankaların mayıs ayının ilk haftasına kadar yaptıkları çalışmaları kuruma ileteceği öğrenildi.

Eğitim ve sağlık harcamaları için yeni model gündemde

Bankaların yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kredi kartı limit hesaplamalarında bazı harcama kalemlerinin ayrıştırılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların limit hesaplaması dışında bırakılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Söz konusu düzenleme ile ödeme performansının iyileştirilmesi hedeflenirken, aynı zamanda kullanılmayan limitlerden kaynaklanan risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Kart kullanıcılarının yüzde 75'inin limiti 400 bin liranın altında

Bankacılık verilerine göre, toplam 41 milyon kredi kartı kullanıcısının yüzde 75'inin kart limiti 400 bin liranın altında bulunuyor. Yeni dönemde tüketicilerin, gelirlerini belgelemeleri kaydıyla bankalardan limit artırım talebinde bulunabileceği ifade edildi. Yapılacak düzenlemeyle birlikte hem bankaların risk yönetiminin güçlendirilmesi hem de tüketici ihtiyaçlarının daha dengeli bir yapıda karşılanması öngörülüyor.

