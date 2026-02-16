BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
Sponsorlu İçerik
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta müsabakalarına ilişkin program açıkladı. Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Haber Giriş : 16 Şubat 2026 17:41, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 17:41
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, birbirini ilgilendiren müsabakaların aynı gün ve saatlerde oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. Grup müsabakaları ve Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin tur atlayacakları hesaba katılarak planlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'de 24. ve 25. hafta programı şöyle:

24. hafta

27 Şubat Cuma

20.00 Rams Başakşehir - Konyaspor

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

28 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

16.00 Kocaelispor - Beşiktaş

20.00 Göztepe - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor

1 Mart Pazar

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

25. hafta

7 Mart Cumartesi

16.00 Rams Başakşehir - Göztepe

20.00 Beşiktaş - Galatasaray

8 Mart Pazar

13.30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük

13.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe - Samsunspor

9 Mart Pazartesi

16.00 Eyüpspor - Kocaelispor

20.00 Corendon Alanyaspor - Gençlerbirliği

20.00 Kayserispor - Trabzonspor

