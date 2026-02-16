Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!

İstanbul'da taksi plakası fiyatları düşüşe geçti. Taksimetreye zam yapıldığında yükselişe geçen plaka fiyatları geriliyor.

NTV'de yer alan habere göre; Taksi Mali Cihazı'nın zorunlu olması nedeniyle, neredeyse vergi vermeyen taksilerin hepsinin gerçek usulde vergilendirilecek olması kazançlarını büyük oranda eritiyor.

Ayrıca, ticari taksilerde plaka sahibi, yasa dışı kiracı, yevmiye usulüyle çalışan şoförler bulunması nedeniyle vergileri kimin ödeyeceği bilinmezliği de ortaya çıktı.

SADECE KDV'Sİ YÜZDE 20

Taksilerde KDV oranı yüzde 20 olarak kesiliyor. Bin liralık yolculukta 200 lira Katma Değer Vergisi olarak kesilecek. Bununla birlikte Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergisi, stopaj gibi vergi kalemleri de eklenince kazancın yaklaşık yüzde 45'i vergiye gidecek. Taksinin günlük bir depo yakıt almasında ödeyeceği ortalama KDV tutarı 400 lira civarında tutuyor. Pratikte KDV'yi mahsuplaşma gibi bir durum ortaya çıkmıyor.

TAKSİ ALMAK İSTEYENLERİN SAYISI AZALDI

Uzun yıllardır neredeyse vergi vermeden çalışan, basit usulde vergilendirilen, istedikleri kadar fiş/fatura kesseler de düşük vergi ödeyen taksilerde, gerçek usulde vergiye geçildiği için taksi plakası yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu nedenle de fiyatları, taksimetreye zam gelmesine rağmen 2 milyon lira civarında düşüş yaşadı.

PLAKA SATIŞINDA DA KDV VERİLİYOR

Plaka satışlarında da KDV ve noter harcı ödemeleri gerçek değer üzerinden gerçekleştiriliyor. Böylece 10 milyon liralık plaka satışında 1 milyon 666 bin 666 lira KDV ödemesine gidecek. Böylece plaka sahibinin eline 8 milyon 333 bin 334 lira geçecek. Ayrıca taksi plakasını satan kişi satış bedelinin yüzde 3'ünü notere harç olarak ödemesi gerekiyor. Bu tutar da 300 bin lira tutuyor. Bu tutarı genelde plakayı alan kişiye yüklüyorlar.

PLAKALAR NE KADAR?

Bugün için taksi plakalarda taban fiyat 10,7 milyon, tavan fiyat ise 11,2 milyon lira olarak belirlendi. Plaka kiraları ise 60 bin lira seviyelerinde seyrediyor.

VERGİYİ KİM ÖDEYECEK?

Basit usulde vergilendirme sisteminde tüm vergileri plaka sahibi ödüyordu ve temsili bir tutar ortaya çıkıyordu. Gerçek usulde vergilendirmede işler karıştı. Taksi sektöründe plaka sahibi, yasa dışı taksi plakası kiracısı ve şoförler bulunuyor. Kendi taksisini kullanıp işe çıkanların sayısı yüzde 5'i geçmiyor. Diğerleri kanunda yer almayan şekilde yasa dışı olarak kiralanıyor. Ayrıca galerici/komisyoncular da kiralama ve satıştan para kazanıyor ancak bunu vergisel olarak ödemiyorlar.

ŞOFÖRÜN KAZANCININ VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK?

Plaka sahibinin kendisinin işlettiği araçta bile ikinci şoför olduğu için şoförün kazancının KDV'si, gelir vergisinin nasıl ödeneceği henüz netlik kazanmadı.

Yasa dışı kiralık plakalarda ise kiracı, kirayı mı çıkaracak yoksa vergiyi mi ödeyecek bilmecesi de devam ediyor.

Bu nedenle kiralık plakaların yasa dışı şekilde yapılan sözleşmelerinin bitim tarihinde komisyoncu/galericilere geri verileceği beklentisi arttı.