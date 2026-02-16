Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
Özvar: Üniversite kontenjanları bu yıl da azaltılmaya devam edecek
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
CHP'de Gürlek endişesi! MYK'nın ana gündemi yeni 'Adalet Bakanı'
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
AK Parti'den LGBT dayatmasına karşı aile kalkanı
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygunu: Gözaltı sayısı 11 oldu
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Bakan Tekin: Yaptığımız şeylerin içerisinde ayrıştırıcı hiçbir şey yok
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun: İşte masadaki konular
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Komisyonun taslak raporu hazır: 'Umut hakkı' raporda var mı?
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
Bakan Çiftçi: Aile ocaklarını söndürenlere nefes aldırılmayacak!
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
PTT'den emeklilere geri ödemesiz 14 bin lira nakit destek
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Yeni takvim açıklandı: 11 ilde 98 bin 839 konutun kurası çekiliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!

İstanbul'da taksi plakası fiyatları, yeni vergi düzenlemeleri sonrası sert bir düşüşe geçti. Taksi Mali Cihazı ile gerçek usulde vergilendirme dönemine geçilmesi, kazançların yaklaşık yarısının vergi kalemlerine gitmesine neden oluyor. Bu durum, plaka fiyatlarının taksimetre zammına rağmen 2 milyon lira civarında gerilemesine yol açarken, yatırımcılar "vergi bilmecesi" nedeniyle sektörden elini çekiyor.

Haber Giriş : 16 Şubat 2026 22:33, Son Güncelleme : 16 Şubat 2026 22:37
Yazdır
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
İstanbul'da taksi plakası fiyatları düşüşe geçti. Taksimetreye zam yapıldığında yükselişe geçen plaka fiyatları geriliyor.

NTV'de yer alan habere göre; Taksi Mali Cihazı'nın zorunlu olması nedeniyle, neredeyse vergi vermeyen taksilerin hepsinin gerçek usulde vergilendirilecek olması kazançlarını büyük oranda eritiyor.

Ayrıca, ticari taksilerde plaka sahibi, yasa dışı kiracı, yevmiye usulüyle çalışan şoförler bulunması nedeniyle vergileri kimin ödeyeceği bilinmezliği de ortaya çıktı.

SADECE KDV'Sİ YÜZDE 20

Taksilerde KDV oranı yüzde 20 olarak kesiliyor. Bin liralık yolculukta 200 lira Katma Değer Vergisi olarak kesilecek. Bununla birlikte Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergisi, stopaj gibi vergi kalemleri de eklenince kazancın yaklaşık yüzde 45'i vergiye gidecek. Taksinin günlük bir depo yakıt almasında ödeyeceği ortalama KDV tutarı 400 lira civarında tutuyor. Pratikte KDV'yi mahsuplaşma gibi bir durum ortaya çıkmıyor.

TAKSİ ALMAK İSTEYENLERİN SAYISI AZALDI

Uzun yıllardır neredeyse vergi vermeden çalışan, basit usulde vergilendirilen, istedikleri kadar fiş/fatura kesseler de düşük vergi ödeyen taksilerde, gerçek usulde vergiye geçildiği için taksi plakası yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu nedenle de fiyatları, taksimetreye zam gelmesine rağmen 2 milyon lira civarında düşüş yaşadı.

PLAKA SATIŞINDA DA KDV VERİLİYOR

Plaka satışlarında da KDV ve noter harcı ödemeleri gerçek değer üzerinden gerçekleştiriliyor. Böylece 10 milyon liralık plaka satışında 1 milyon 666 bin 666 lira KDV ödemesine gidecek. Böylece plaka sahibinin eline 8 milyon 333 bin 334 lira geçecek. Ayrıca taksi plakasını satan kişi satış bedelinin yüzde 3'ünü notere harç olarak ödemesi gerekiyor. Bu tutar da 300 bin lira tutuyor. Bu tutarı genelde plakayı alan kişiye yüklüyorlar.

PLAKALAR NE KADAR?

Bugün için taksi plakalarda taban fiyat 10,7 milyon, tavan fiyat ise 11,2 milyon lira olarak belirlendi. Plaka kiraları ise 60 bin lira seviyelerinde seyrediyor.

VERGİYİ KİM ÖDEYECEK?

Basit usulde vergilendirme sisteminde tüm vergileri plaka sahibi ödüyordu ve temsili bir tutar ortaya çıkıyordu. Gerçek usulde vergilendirmede işler karıştı. Taksi sektöründe plaka sahibi, yasa dışı taksi plakası kiracısı ve şoförler bulunuyor. Kendi taksisini kullanıp işe çıkanların sayısı yüzde 5'i geçmiyor. Diğerleri kanunda yer almayan şekilde yasa dışı olarak kiralanıyor. Ayrıca galerici/komisyoncular da kiralama ve satıştan para kazanıyor ancak bunu vergisel olarak ödemiyorlar.

ŞOFÖRÜN KAZANCININ VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK?

Plaka sahibinin kendisinin işlettiği araçta bile ikinci şoför olduğu için şoförün kazancının KDV'si, gelir vergisinin nasıl ödeneceği henüz netlik kazanmadı.

Yasa dışı kiralık plakalarda ise kiracı, kirayı mı çıkaracak yoksa vergiyi mi ödeyecek bilmecesi de devam ediyor.

Bu nedenle kiralık plakaların yasa dışı şekilde yapılan sözleşmelerinin bitim tarihinde komisyoncu/galericilere geri verileceği beklentisi arttı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber