Boğaziçi'nde 10 kişilik grup her atamaya dava açıyor: 700 dava oldu

Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencilerinin tercih ettiği Boğaziçi Üniversitesi, belirli bir akademisyen grubunun dava yağmuruyla karşı karşıya!

Boğaziçi Üniversitesi, son yıllarda uluslararası akademik geçmişe sahip isimleri bünyesine kattı. Harvard, Oxford, MIT ve Queen Mary gibi dünyanın saygın üniversitelerinde eğitim almış akademisyenler kadroya dahil edildi. Ancak üniversite yönetiminin attığı her adım, belirli bir akademisyen grubu tarafından yargıya taşınıyor.

BOĞAZİÇİ KLANI HER ATAMAYA DAVA AÇIYOR

"Boğaziçi Klanı" olarak adlandırılan bir grup, geçmiş yıllarda üniversitede rektör yardımcısı, dekan ve bölüm başkanı olarak görev yapan, yönetim değiştikten sonra ise koltuğunu kaybeden isimlerden oluşuyor. Bu klan, mevcut idarenin aldığı kararları yakından takip ederek adeta pusuda bekliyor. Üniversitenin yayımladığı ilanlar ve senato kararları başta olmak üzere iç işleyişi etkileyen birçok adım İdare Mahkemesi'ne taşınıyor.

GÖREVE BAŞLAYANA ANINDA DAVA

10 kişilik bir grup, hangi bölümde yeni bir akademisyen göreve başlasa dava açıyor.

SON BEŞ YILDA 700 DAVA AÇILDI

Boğaziçi Üniversitesi kadrosuna katılan 150 akademisyen için ikişer dava açılırken, buna ek olarak yönetim kurulu ve senato kararları da yargıya taşınıyor. Bunlarla birlikte toplam dava sayısı 700'e ulaştı. Bu davaların giderlerinin nasıl karşılandığı ise merak ediliyor. Bir davanın ortalama maliyeti avukatlık ücreti, harç ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 60 bin TL'yi buluyor. 700 dava için bu meblağ 42 milyon TL'ye ulaşıyor.