Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin daveti üzerine bugün bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek

Türkiye'nin Afrika ile karşılıklı saygı ve stratejik ortaklık temelinde geliştirdiği politika çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'ya gidecek.

İlk durak Adva Anıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 14.00 sularında Adis Ababa'ya ulaşması öngörülüyor. Erdoğan'ın programı, Habeşistan-İtalya savaşı sonrası Etiyopya'nın bağımsızlık ve galibiyet simgesi olan Adva Anıtı'nı ziyaretle başlayacak. Cumhurbaşkanı, anıta çelenk bırakmasının ardından resmi temaslarına geçecek.

Ulusal Saray'da resmi karşılama

Anıt ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Saray'da Başbakan Abiy Ahmed Ali tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmede Türkiye-Etiyopya ilişkilerini tüm veçheleriyle değerlendirecek. Ardından heyetler arası görüşmelere geçilerek stratejik iş birliği alanları masaya yatırılacak.

Gündem: Ekonomi ve bölgesel istikrar

Afrika Boynuzu ve genel olarak Afrika kıtasındaki bölgesel meseleler ile küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Özellikle Aralık 2024'te Ankara'da imzalanan ve Etiyopya ile Somali arasındaki krizi nihayete erdiren "Ankara Anlaşması" sonrası gelinen son durumun da liderlerin gündeminde olması bekleniyor.

Kritik anlaşmalar imza altına alınacak

Görüşmelerin ardından iki liderin huzurunda çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanacak. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Abiy Ahmed Ali, düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla ziyaretin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna Adis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'nde verilecek akşam yemeğine katıldıktan sonra günübirlik ziyaretini tamamlayarak yurda dönecek.

