Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izliyor.

17 Şubat 2026 09:22
Dün ABD ve Asya tarafında tatil nedeniyle birçok borsada işlem yapılmadığından piyasalarda işlem hacmi düştü. Tatil sonrası Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerle küresel piyasalar temkinli bir seyir izliyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisi, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların odağında yer alacak.

Öte yandan yatırımcılar Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarından da Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacak.

Jeopolitik tarafta piyasaların yakından takip ettiği Orta Doğu'da ise gerilim bir türlü düşmüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de yapılacak nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısı yaparken, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak üçlü görüşmelerde toprak meselesinin ele alınacağını belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalışla yüzde 4,03'te, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,1 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamının ve güçlü doların etkisiyle dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 952 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 67,9 dolarda seyrediyor. ABD'de piyasalar, dün Başkanlar Günü tatili dolayısıyla kapalıydı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsaları da piyasalardaki düşük işlem hacminin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. Öte yandan yatırımcılar, güçlü seyreden euronun ve sabit kalan faiz oranlarının Avrupa ekonomisini nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 1,4 gerilerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 geriledi.

Asya piyasalarında tatil havası öne çıkıyor

Asya piyasalarında da tatil nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu sakin bir seyir öne çıkıyor. Çin'de yeni ay yılı tatili devam ederken, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında da işlem görülmüyor.

Japonya'da dün kötü gelen büyüme verisi sonrasında Japon ekonomisi Asya piyasalarının odağında yer aldı.

Analistler, söz konusu veriyle birlikte Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin daha agresif mali teşvikler uygulayabileceğini belirtti. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bir sonraki faiz kararı toplantısı mart ayında gerçekleşecek ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybetti.

Borsa rekor tazeledi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 yükselişle 14.339,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.433,15 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalarak 15.978,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 azalışla 43,7037'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7250'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

