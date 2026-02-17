Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 12'nci duruşma başladı

İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 12'nci duruşma başladı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 12'nci duruşması başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 14:12, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 14:14
Yazdır
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 12'nci duruşma başladı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmaya, sanıkların yakınları ile bazı CHP'li yöneticiler ve partililer izleyici olarak geldi.

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmada, savunma yapan tutuksuz sanıklar Kıyaseddin Yağan ve Mehmet Büyükgüzel beraat talebinde bulundu.

Duruşma, Aziz İhsan Aktaş'ın oğlu tutuksuz sanık Metin Aktaş'ın savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

200 kişi "şüpheli" olarak yer alıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

Aktaş'a 450 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Belediye başkanlarına rüşvet ve ihale suçlamaları

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Akpolat hakkında 337 yıla kadar hapis istemi

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan kazandığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber