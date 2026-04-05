Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim vizyonu doğrultusunda 5, 6, 9 ve 10. sınıflar için hazırlanan "Öğrenme Etkinlikleri Seti-2"yi paylaştı. Mart-Haziran dönemini kapsayan dev set; disiplinler arası bağ kuran 609 etkinlik ve 3 bin 205 sorudan oluşuyor. Yardımcı materyallere MEB'in resmi internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2026 10:45, Son Güncelleme : 05 Nisan 2026 10:47
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) doğrultusunda ortaokul 5. ve 6. sınıf, lise 9. ve 10. sınıf düzeyleri için hazırlanan "Öğrenme Etkinlikleri Seti-2" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, set, öğretim programında yer alan öğrenme çıktılarına ilişkin üst düzey düşünme becerilerine yönelik farklı soru türlerini içeren etkinlikler şeklinde tasarlandı.

Bu kapsamda, öğretmenlerin dersleri TYMM'ye uygun şekilde yönetmesine rehberlik edecek hem de öğrencilerin öğrenme sürecinde daha fazla rol almasını sağlayacak öğrenme etkinlikleri ile eğitim süreçlerinin daha akıcı ve uygulama odaklı bir yapıyla çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

TYMM'nin beceri temelli ve bütüncül eğitim vizyonuyla biçimlendirilen set, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlandı.

Öğrenme Etkinlikleri Seti, 5. ve 6. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine, 9. ve 10. sınıf düzeyinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik olarak oluşturuldu.

Mart-haziran dönemini kapsayan 280 etkinlik ve 1705 soru

Setin ilk döngüsü 2 Şubat 2026-16 Mart 2026 arasındaki öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerini kapsarken, ikinci döngü ise 22 Mart 2026-26 Haziran 2026 arasındaki öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerini içeriyor.

İkinci döngüde ilgili derslerden mart-haziran dönemini kapsayan 361 öğrenme çıktısı ve 987 süreç bileşenine yönelik 280 etkinlik, 1705 soru ile 970 sayfadan oluşan setler hazırlandı.

Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik 16 dersten toplam 588 öğrenme çıktısı ve 1682 süreç bileşeni için 609 etkinlik ve 3 bin 205 soru ile 1809 sayfadan oluşan yardımcı materyal oluşturuldu.

Akademik birikimi derinleştiren içerik

Hazırlanan tüm etkinlikler, disiplinler arası bağ kuran, eleştirel bakış açısını geliştiren ve problem çözme becerisiyle akademik birikimi derinleştiren bir içeriğe sahip olarak tasarlandı.

TYMM'nin odağında yer alan beceri geliştirme, değerleri içselleştirme ve bütüncül gelişim anlayışı, hazırlanan setlerde somut uygulama örnekleriyle hayata geçirildi.

Öğrenme setlerinin, müfredatın sınıflarda verimli bir şekilde uygulanmasına zemin hazırlaması ve öğrenciyi merkeze alan eğitim ortamlarını daha nitelikli hale getirmesi amaçlanıyor.

Öğrenme Etkinlikleri Seti-2'ye "odsgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

