Ana sayfaHaberler Eğitim

Eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrenciler tespit edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçmişte yabancı ülkelerin büyükelçilik veya konsolosluk çalışanlarının çocukları için açılan ve Bakanlıktan izin almayan okullara Türk öğrencilerin kaydedilip kaydedilmediğinin araştırılmasını ve yasal statüsü olmayan okullara devam eden öğrencilerin velilerine bildirimde bulunulmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 12:11, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 12:12
Yazdır
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan "İzinsiz Eğitim Faaliyeti Gösteren Okullara Devam Eden Öğrenciler" konulu yazı valiliklere gönderildi.

Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42'nci maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 17'nci maddesine göre, ülkede eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin Bakanlığın denetimine tabi olduğu hatırlatıldı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2'nci maddesinde özel öğretim kurum türlerinin ve bu kurumlar tarafından verilebilecek eğitim faaliyetlerinin belirlendiğinin, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde ise gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamayacağının altı çizilen yazıda, her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin Bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğunun hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrası, 26'ncı maddesinin birinci fıkrası hükümleri ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 4'üncü maddesine yer verilen yazıda, bu hükümler gereği temel eğitim çağındaki öğrencilerin Türk ilköğretim okullarında, ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ise Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren okullarda zorunlu örgün eğitim kapsamında eğitim almaları gerektiği vurgulandı.

"Hükümler ihlal edilerek kaydedildiğine ilişkin duyumlar alınmaktadır"

Yazıda, geçmiş yıllarda yabancı ülkelerin büyükelçilik veya konsolosluklarına bağlı olarak, sadece bu yerlerde çalışanların çocuklarının eğitim görebilmeleri için açıldığı anlaşılan ve Bakanlıktan alınmış izni bulunmayan okullara Türk öğrencilerin de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanunlarda yer alan hükümler ihlal edilerek kaydedildiğine ilişkin duyumlar alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin okula devamsızlık yapmaları durumunda hangi işlemlerin yapılması gerektiğine ilişkin düzenlemelere ilgili yönetmeliklerde yer verildiği, düzenlemeler çerçevesinde illerde e-Okul sisteminde kayıtlı bulunup okullarda devamsız olduğu gözüken ve yasal statüsü bulunmayan bu okullara devam eden Türk öğrencilerin olup olmadığına ilişkin ivedilikle çalışma yapılması ve yasal statüsü olmayan okullara devam ettiği anlaşılan öğrencilerin velilerine bildirimde bulunulması istendi.

Yazıda, bu doğrultuda milli eğitim müdürlüklerine gerekli tedbirlerin alınması ve yapılan işlemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi vurgusu yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber