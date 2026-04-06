Öğrenciler dikti, büyüklerin ismi yaşadı: Yeniçağa'da anlamlı ağaçlandırma!

Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu'nda birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. "Kocaman Bir Aileyiz" projesi kapsamında düzenlenen fidan dikimi; öğrencileri, velileri ve eğitim camiasını doğa için bir araya getirdi.

Geniş Katılımlı Dayanışma Şöleni

Etkinliğe; Yeniçağa İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü de katılarak destek verdi. İlçe Gençlik Merkezi ve Orman İşletme Şefliği'nin katkılarıyla düzenlenen programda, yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Fidanlar Vefa İle Kök Salıyor

Etkinliği diğer ağaçlandırma projelerinden ayıran en özel detay ise fidanlara verilen isimler oldu. Yeniçağa'ya iz bırakmış büyüklerin isimleri her bir fidana verilerek, ilçenin değerleri doğayla ölümsüzleştirildi.