Bakan Tekin: Çocuklarımız bizden çok daha iyi Türkçe konuşacak

Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
Üsküdar'da balya balya rüşvet paraları valizlerde ele geçirildi
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
'Vatan Emniyet'ten alınacaksın' tehdidini yapan kadın kim çıktı?
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Mart ayında 729 operasyon: 2 bin 996 tutuklama
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Altında tansiyon düştü, güvenli liman sarsıldı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Mustafa Ceceli gözaltına alındı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
2012 KPSS soruşturması: 16 şüpheliye gözaltı kararı
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Yaptığı kadar alacak! Polis Meslek Kanunu ile yeni dönem başlıyor
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Etikete çözüm dijital hal! 'Tarla-raf' makasını kapatacak formül
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Trafikte sahte milletvekili kimliği gösteren kişi yakalandı
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Bakan Bolat: Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmayla transit ticareti başlattık
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Öğretmen Ramazan Avuşmak'a ilk duruşmada beraat kararı
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Kentsel dönüşümde yeni kredi desteği: 3 Milyon TL kredi, 180 ay vade!
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Polislerin mesai sistemi değişiyor, bekçilere gündüz mesaisi geliyor
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
Kadro alamayan akademisyen sahte senetle dolandırmıştı: 10 kişi tutuklandı
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
'Hatır sigortası' yapan yandı: Ödenen maaşlar faiziyle geri istenecek!
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
Gaziantep Adliyesi'nde 'temizlik' operasyonu: CHP'li Akdoğan'ın iddiaları boşa çıktı
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Bakan Tekin: Çocuklarımız bizden çok daha iyi Türkçe konuşacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te katıldığı çalıştayda Türkçeyi doğru kullanmanın önemine dikkat çekti. Çocukların kelime hazinesini geliştirmenin matematik ve yabancı dil başarısını doğrudan etkilediğini belirten Tekin, "Çocuklarımızın Türkçeyi kullanma becerilerinin gün geçtikçe geliştiğini görüyoruz. Birkaç yıl içerisinde çocuklarımız bizden çok daha iyi Türkçe konuşacak ve kendilerini daha iyi ifade edecekler." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Nisan 2026 17:32, Son Güncelleme : 07 Nisan 2026 17:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Öğretmenevi'nde düzenlenen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi 5. Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, hükümetin eğitime büyük önem verdiğini belirtti.

Türkiye'de son yıllarda derslik sayısındaki artışa dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"2002-2003 eğitim öğretim yılında Türkiye'de yaklaşık 350 bin derslikte eğitim veriliyordu. Bunun yaklaşık yarısının deprem ya da benzer sebeplerle ömrünü tamamladığını düşündüğümüzde o dönemden kalan derslik sayısının 150 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ise 750 bin dersliğimiz var. Bu da derslik sayısının yaklaşık 5 kat arttığını gösteriyor. Aynı durum insan kaynağı açısından da geçerli. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılması hedefi doğrultusunda bu süreçte yaklaşık 830 bin öğretmen ataması yapıldı. Bu göstergeler itibarıyla uluslararası standartlara ulaştık."

Tekin, öğrencilerin gramer kurallarını test yöntemiyle öğrenmesine dayalı sistemden uzaklaştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımızın Türkçeyi kullanma becerilerinin gün geçtikçe geliştiğini görüyoruz. Birkaç yıl içerisinde çocuklarımız bizden çok daha iyi Türkçe konuşacak ve kendilerini daha iyi ifade edecekler. Ana dil becerisi son derece önemli. Çocuklarımızın yabancı dil becerilerini bile ana dil becerileri belirliyor. Kendi ana dilinde gündelik hayatta 100 kelimeyle konuşan bir çocuk, 500 kelimeyle konuşmayı nasıl başarabilir? Bu nedenle yabancı dil dahil, matematik okuryazarlığından diğer akademik alanlara kadar başarının temel şartı, ana dil becerilerinin istenilen düzeye çıkarılmasıdır."

Programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

