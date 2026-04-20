Settar Aslan: Ekipman sorunumuz yok ama personel sorunu acilen çözülmeli!

Öz Orman-İş Sendikası'nın Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 57. Temsilci Eğitimi Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Settar Aslan, orman işçilerinin yangınlarla mücadelede büyük fedakarlık gösterdiğini söyledi. Aslan, orman yangınlarında hayatını kaybeden işçilere "şehitlik" statüsü verilmesini sağlayan düzenlemenin 29 Nisan 2023'te yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Orman Yangınlarında 161 işçimizi şehit verdik

Orman işçilerinin "ateş savaşçıları" olarak büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Aslan, bugüne kadar 161 orman işçisinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Asker ve polisten sonra en fazla şehit veren kesim orman işçileridir. Bu nedenle verilen şehitlik statüsü son derece yerindedir" dedi.

Ekipman Sorunu Yok Ama Personel Sayısı Yeterli Değil

Yangınla mücadelede teknik donanım açısından eksiklik bulunmadığını dile getiren Aslan, "Bu yıl 119 hava aracıyla müdahale kapasitesine sahibiz. Uçak, helikopter ve İHA'larla birlikte ekipman sorunumuz yok. Yangınlara ortalama 12-13 dakikada müdahale ediliyor. Ancak sahada görev yapacak personel sayısı yetersiz" ifadelerini kullandı. Personel sayısının acilen artırılması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Yangından tasarruf olmaz. Yeşil Vatan hepimizin" diye konuştu.

Yıl Sonuna Kadar 500 İşçi Daha Kadroya Alınacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) gıda güvenliği açısından kritik bir kurum olduğuna dikkat çeken Aslan, kurumun tohumculuk ve hayvancılık alanında önemli hizmetler verdiğini belirtti. TİGEM bünyesinde çalışan taşeron işçilerin sorunlarının bir sonraki toplu sözleşme döneminde çözüleceğini ifade eden Aslan, yıl sonuna kadar 500 işçinin daha kadroya alınacağını açıkladı.

İşçilerin çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelere de değinen Aslan, daha önce 4 ay 29 gün olan çalışma süresinin 2023 yılında 9 ay 29 güne çıkarıldığını hatırlattı. Bu süreçte emeği geçen eski Çalışma Bakanları Jülide Sarıeroğlu ve Vedat Bilgin'e teşekkür etti.

Önümüzdeki yıllarda kuraklığa bağlı su sorunlarının yaşanabileceğine dikkat çeken Aslan, Türkiye'nin bu alanda yaptığı baraj yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Devlet Su İşleri ve ilgili kurumların kuraklığa karşı önemli adımlar attığını belirten Aslan, gelecekte su kaynaklarının daha da stratejik hale geleceğini söyledi.

Toplantının sonunda konuşan Aslan, bir sonraki toplu sözleşme döneminde işçilerin yemek ücretleri başta olmak üzere tüm sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirterek katılımcılara teşekkür etti.