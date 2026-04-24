Veteriner Hekim-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu'na katıldı
Veteriner hekimler ile tarım-orman ve sağlık hizmetleri çalışanlarını temsil eden Veteriner Hekim-Sen, siyasetten bağımsız ve çözüm odaklı sendikal vizyonunu Devlet Memurları Konfederasyonu bünyesine katılarak güçlendirdi.
Kamu çalışanlarının örgütlü mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. Veteriner
hekimler ile sağlık hizmetleri ve tarım-orman alanında görev yapan çalışanları
temsil eden Veteriner Hekim ve Sağlık Hizmetleri ile Tüm Tarım Orman Çalışanları
Sendikası (Veteriner Hekim-Sen), Devlet Memurları Konfederasyonu bünyesine katıldı.
Gerçekleşen bu katılımla birlikte, veteriner hekimler başta olmak üzere tarım
ve sağlık hizmetlerinin kesişim alanında görev yapan çalışanların temsil gücünün
artırılması ve ortak hak mücadelesinin daha güçlü bir zemine taşınması hedefleniyor.
Veteriner Hekim-Sen'in, sendikal anlayışta siyasetten bağımsız, çözüm odaklı
ve yenilikçi bir yaklaşımı benimsemesi; çalışanların sorunlarına vizyoner bakış
açısıyla yaklaşan bir çizgide faaliyet göstermesi, bu katılımın kabulünde belirleyici
unsurlar arasında yer aldı. Bu yönüyle, kurumsal yapı içerisinde farklı bir
dinamizm ve perspektif kazandırması bekleniyor.
Yeni katılımın, başta veteriner hekimler olmak üzere tüm tarım ve sağlık çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.