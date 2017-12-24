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AK Parti Kilis İl Başkanı Toprak güven tazeledi
AK Parti Kilis İl Başkanlığı'na yeniden İzzet Toprak seçildi.
AK Parti Kilis İl Başkanlığı'na yeniden İzzet Toprak seçildi.
Kilis Kapası Spor Salonu'nda Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti İl Kongresinde seçimlere tek liste halinde geren mevcut İl Başkanı İzzet Toprak, katılan delegelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak'ın listesi şöyle:
"Mehmet Canarslan, Mehmet Ali Ercivan, Mehmet Yunus Çelik, Ömer Faruk Bora, Mehmet Tanrıaşıkı, Ömer Faruk Yıldırım, Osman Güngördü, Selim Kara, İbrahim Kılçık, Muhammet Sarıbaşoğlu, Mehmet Uğur Demir, Abdulhamit Topakfakıoğlu, Ercan Özaytaç, Ahmet Günay; Murat Karadaş, Murat Gülocak, Hikmet Çaparoğlu, Muhammed Fatih Bakkallar, Kemal Abdullah Demir, Mustafa Dağlı, Mustafa Demir, Mehmet Ümit Deli, Nurettin Yıldırım, Ali Pehlivan, Yıldız Erk, Hatice Tülay Mideoğlu"
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