1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka sayısı 9 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 14 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
 14 Ocak 2021 19:48
+Aa- Yazdır
Vaka sayısı 9 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 958 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Test sayısı 26 milyon 899 bin 442'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, vefat sayısı 23 bin 495, ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MHP eski Milletvekili Ahrazoğlu koronavirüse yenik düştü
14 Ocak 2021 20:18		 Dr. Koyuncu: Düşünmeye gerek olmadan hemen aşı olurum
13 Ocak 2021 21:33
Uzmanından filtreli maske uyarısı; ortama virüs yayıyor
13 Ocak 2021 21:19		 Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu
13 Ocak 2021 20:25
Hasta sayısı iki gündür binin altında seyrediyor
13 Ocak 2021 20:24		 Uzun süre sonra hasta sayısı 1000'in altına indi
12 Ocak 2021 19:04
Dr. Paköz: Koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebilir
11 Ocak 2021 22:22		 Ada çayının Covid-19'a karşı etkinliği kanıtlandı
11 Ocak 2021 22:18
Ünlü sinema oyuncusu koronavirüse yakalandı
11 Ocak 2021 22:15		 Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi
11 Ocak 2021 20:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:36 - Antalya Havalimanı 140 rotadan 10 milyon yolcuyu ağırladı20:34 - Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı20:33 - CTE, 36 müdürün naklen atamasını yaptı20:30 - Türkiye'den Norveç'e 'terör propagandası' tepkisi20:29 - Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020 en sıcak 3 yıldan biri20:18 - MHP eski Milletvekili Ahrazoğlu koronavirüse yenik düştü
20:16 - 72'lik dede evlenme vaadiyle 160 bin lira dolandırıldı20:14 - Afyonkarahisar'da 662 parça tarihi eser ele geçirildi19:48 - Vaka sayısı 9 binin altına düştü19:41 - Devlet desteğiyle dikilen lavantalar geçim kaynağı oldu19:40 - İl Sağlık Müdürü: Merdiven çıkmakta halen zorlanıyorum19:39 - Tarım işçisi devlet desteği sayesinde sürü sahibi oldu
19:29 - Aldığı aracın ağır hasarlı olduğu satarken ortaya çıktı19:27 - Uzaktan çalışanların yüzde 68'i tükenmişlik hissi yaşıyor19:14 - DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli19:13 - İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı19:11 - Çok konuşulmuştu... Veterinere tecavüz olayında flaş gelişme
19:07 - Meteoroloji'den 4 ilimiz için 'zirai don' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 milyon doz aşı daha gelecek
Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
4 il için kar yağışı uyarısı
Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bahçeli'nin erdoğan'ın arkasında ıslanması 1
iki ailenin aynı kızı istemeye gitmesi 3
538 liradan altın alan insan 8
gram altın 1
üniversite okumanın anlamsızlaşması 2
memur yıllık izni 2
amigurumi 1
güvenmek mi? 3
günün sözü 1
evden çıkarken ütüyü kontrol etmek 5
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam