Van Kedileri Nasıl Ayırt Edilir? Uzmanlar Açıkladı

Araştırmalar sonucu şunu öğrendik ki o mühür bulunan hayvanlarda kesinlikle sağırlık yok. Bu özellikteki bir kedi orijinal Van kedisidir. Yani yaklaşık 50'ye yakın beyaz kedi ırkı var, spot olarak adlandırdığımız bu özelliği diğer hiçbir hayvanda görmedik. Bu özellik, sadece Van kedisinde bulunuyor."