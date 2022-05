Van Kedileri Nasıl Ayırt Edilir? Uzmanlar Açıkladı

"30 anne şu an doğum yaptı. Merkezimizin her tarafı yavru kedi dolu. Van kedileriyle ilgili yaptığımız her iyileştirme bizi bir adım öteye taşıyor. Her sene de buradaki yavru ve anne kalitesi artıyor. Van kedisinin 'mührü' olarak görmek istediğimiz 10-17 tüy arasındaki siyah tüyü daha fazla görmeye başladık.