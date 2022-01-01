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Van Kedileri Nasıl Ayırt Edilir? Uzmanlar Açıkladı

Kendine has özellikleriyle birçok bilimsel araştırmaya konu olan Van kedilerinin tüy yapısı, yavruların saf ırk olup olmadığını gösteriyor.

  1. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan, "Kedi Villası"nda da özenle bakımları yapılan kedilerden 30'u bu yılki doğumlarını gerçekleştirdi.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan, "Kedi Villası"nda da özenle bakımları yapılan kedilerden 30'u bu yılki doğumlarını gerçekleştirdi.

  2. Dünyaya yeni gelen ve kafalarında "Van mührü" olarak adlandırılan 10-17 siyah tüy bulunan kedilerin orijinal Van kedisi olduğu belirlendi.

    Dünyaya yeni gelen ve kafalarında "Van mührü" olarak adlandırılan 10-17 siyah tüy bulunan kedilerin orijinal Van kedisi olduğu belirlendi.

  3. 300 Van kedisi üzerinde yapılan araştırmada, doğduklarında kafalarında "Van mührü" olarak adlandırılan siyah tüy bulunan kedilerin sağır olmadıkları daha önce kanıtlanmıştı.

    300 Van kedisi üzerinde yapılan araştırmada, doğduklarında kafalarında "Van mührü" olarak adlandırılan siyah tüy bulunan kedilerin sağır olmadıkları daha önce kanıtlanmıştı.

  4. "BU ÖZELLİK SADECE VAN KEDİSİNDE BULUNUYOR" YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Van kedilerinin popülasyonun artmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

    "BU ÖZELLİK SADECE VAN KEDİSİNDE BULUNUYOR" YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Van kedilerinin popülasyonun artmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

  5. Her sene kedilerin sayısında yaşanan artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu yıl 2022'nin ilk yavruları dünyaya geldi. Şimdiye kadar doğum oranındaki artıştan çok memnunuz. Önceki yıllara göre daha fazla yavru elde edeceğimiz şimdiden anlaşılıyor. Bu da bizi çok sevindirdi" dedi.

    Her sene kedilerin sayısında yaşanan artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu yıl 2022'nin ilk yavruları dünyaya geldi. Şimdiye kadar doğum oranındaki artıştan çok memnunuz. Önceki yıllara göre daha fazla yavru elde edeceğimiz şimdiden anlaşılıyor. Bu da bizi çok sevindirdi" dedi.

  6. Van kedisinin kendine has özellikleriyle diğer kedilerden ayırt edildiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

    Van kedisinin kendine has özellikleriyle diğer kedilerden ayırt edildiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

  7. "30 anne şu an doğum yaptı. Merkezimizin her tarafı yavru kedi dolu. Van kedileriyle ilgili yaptığımız her iyileştirme bizi bir adım öteye taşıyor. Her sene de buradaki yavru ve anne kalitesi artıyor. Van kedisinin 'mührü' olarak görmek istediğimiz 10-17 tüy arasındaki siyah tüyü daha fazla görmeye başladık.

    "30 anne şu an doğum yaptı. Merkezimizin her tarafı yavru kedi dolu. Van kedileriyle ilgili yaptığımız her iyileştirme bizi bir adım öteye taşıyor. Her sene de buradaki yavru ve anne kalitesi artıyor. Van kedisinin 'mührü' olarak görmek istediğimiz 10-17 tüy arasındaki siyah tüyü daha fazla görmeye başladık.

  8. Bu da doğru yolda olduğumuzu ifade ediyor. Çünkü kafasında siyah tüy bulunanlarda kesinlikle sağırlık çıkmıyor. Bu da orijinal Van kedisi elde ettiğimizi gösteriyor. Kafasında siyah bir benek gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Hiçbir test yapmadan bunun orijinal Van kedisi olduğunu biliyoruz.

    Bu da doğru yolda olduğumuzu ifade ediyor. Çünkü kafasında siyah tüy bulunanlarda kesinlikle sağırlık çıkmıyor. Bu da orijinal Van kedisi elde ettiğimizi gösteriyor. Kafasında siyah bir benek gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Hiçbir test yapmadan bunun orijinal Van kedisi olduğunu biliyoruz.

  9. Araştırmalar sonucu şunu öğrendik ki o mühür bulunan hayvanlarda kesinlikle sağırlık yok. Bu özellikteki bir kedi orijinal Van kedisidir. Yani yaklaşık 50'ye yakın beyaz kedi ırkı var, spot olarak adlandırdığımız bu özelliği diğer hiçbir hayvanda görmedik. Bu özellik, sadece Van kedisinde bulunuyor."

    Araştırmalar sonucu şunu öğrendik ki o mühür bulunan hayvanlarda kesinlikle sağırlık yok. Bu özellikteki bir kedi orijinal Van kedisidir. Yani yaklaşık 50'ye yakın beyaz kedi ırkı var, spot olarak adlandırdığımız bu özelliği diğer hiçbir hayvanda görmedik. Bu özellik, sadece Van kedisinde bulunuyor."

  10. Kaya, salgın döneminde ziyarete kapatılan merkezde normalleşmeyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını vurgulayarak, "Merkezimizde kısıtlamalar tamamen kalktı. Yoğunluk giderek artıyor. Yani dünyaya yeni gelen yavruları görmek isteyen merkezimize geliyor. Van'a gelen her turistin mutlaka uğramak istediği bir yer haline geldik" dedi.

    Kaya, salgın döneminde ziyarete kapatılan merkezde normalleşmeyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını vurgulayarak, "Merkezimizde kısıtlamalar tamamen kalktı. Yoğunluk giderek artıyor. Yani dünyaya yeni gelen yavruları görmek isteyen merkezimize geliyor. Van'a gelen her turistin mutlaka uğramak istediği bir yer haline geldik" dedi.

  11. Kahramanmaraş'tan gelerek kedileri ziyaret eden Mehmet Fatih Bakırcı da "Kedileri çok seviyorum. Onları gördüğüm için çok heyecanlı ve mutluyum. Burası çok güzel ve özel bir yer. Kedi yavruları çok şirin. Gözleri farklı renkte. Çok sevdik" diye konuştu.

    Kahramanmaraş'tan gelerek kedileri ziyaret eden Mehmet Fatih Bakırcı da "Kedileri çok seviyorum. Onları gördüğüm için çok heyecanlı ve mutluyum. Burası çok güzel ve özel bir yer. Kedi yavruları çok şirin. Gözleri farklı renkte. Çok sevdik" diye konuştu.