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Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı

Saraçhane'de düzenlenen miting sonrası dağılmayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 16:41, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 17:00
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Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı

Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüpheliden 26'sının hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 19 şüphelinin ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve" imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmaları talep edilen 8 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

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