İşte Kadınların Alzheimer'a Daha Yatkın Olma Nedeni!

KADINLARDAKİ RİSKİ YÜZDE 44 ARTIRIYOR Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanın yazarıi Dr Lindsay Farrer, ?Bu, Alzheimer için kadınlara özgü genetik bir risk faktörünün birkaç ve belki de en güçlü ilişkilerinden biridir. Hatalı MGMT geninin, Alzheimer riskinin artmasıyla bağlantılı olan APOE-E4 varyantından yoksun kadınlar arasında yüzde 44'lük bir risk artışı sağlıyor? diye konuştu.