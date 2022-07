İşte Kadınların Alzheimer'a Daha Yatkın Olma Nedeni!

"Alzheimer's Disease & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association" adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre, MGMT, DNA'ya verilen hasarın onarılmasında yer alıyor. Gen, aynı zamanda Alzheimer'a neden olan sahte proteinler olan amiloid beta ve tau üretimini de tetikliyor.