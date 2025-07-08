Türkiye'de 550 milyar TL'yi aşan yeme-içme pazarının 38 milyar TL'lik bölümünü oluşturan pizza sektörü, son dönemde enflasyonist baskı ve yükselen kalite beklentileriyle farklı bir rekabet ortamına sahne oluyor. 29 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Domino's da, bu değişimin en önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'e konuşan Domino's Pizza Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga, son dönemde sağlıklı yiyeceklerin yanı sıra tavuk ve pizzanın daha uygun fiyatlı seçenekler olarak öne çıktığını ve daha hızlı büyüyen kategoriler olduğunu belirterek, bunun da rekabeti artırdığını anlattı. 2002'den salgın öncesine kadar daha stabil olan enflasyonun yükselmesi ile her şeyin allak bullak olduğunu söyleyen Saranga, "Firmalar, daha düşük volüme ile kar marjını korumak ile volümü yükseltip daha düşük kar marjı ile çalışmak arasında tercih yapmak zorunda kalacak. Bir tüketim var ama müşteri çok seçici. Kaliteyi uygun fiyata satamayan hayatta kalamaz" şeklinde konuştu.

100 restorandan 85'i kapanıyor

Türkiye'de 75 mağaza dışında tamamen franchise modeliyle büyüdüklerini belirten Aslan Saranga, franchise'ların yüzde 60'ının restoran müdürü, motorcu veya mutfakçı kökenli olduğunu ve bunun başarıyı getirdiğini söyledi. Saranga, "Parası olandan çok bu işi sevenlerin yapması değerli. Emek yoğun bir iş; ciddi zaman harcamanız, bundan keyif almanız gerekiyor. Ne kadar para yatırırsanız yatırın, 20-25 yıldır bu işi bilen biriyle aynı olamazsınız" dedi. Bu sayede başarı şanslarının da sektör ortalamasının oldukça üstünde olduğunu vurgulayan Saranga, "Şu an restorancılık işine giren 100 şirketten sadece 15'i ayakta kalırken bizde bu oran yüzde 95'lere ulaştı" dedi.

Maruz kaldığımız enflasyon daha yüksek

Düşük kar marjlı ve yüksek hacimli işlerde kuruş hesabının önemine dikkat çeken Saranga, son 3 yılda elektriğinden suyuna kadar her giderlerinin yüzde 70-80 arttığını belirterek maruz kaldıkları enflasyonun ise açıklanandan daha yüksek olduğunu söyledi. Buna rağmen kendilerinin de franchise'ların da bu dönemi iyi yönettiğini dile getiren Saranga, "Ürünleri zamanında belirli stoklar ile alma, burada sağladığınız avantajları müşteriye yansıtma konusunda başarılı olduk. Sonuç olarak insanlar pizza yemeye devam etti ve biz de işimizi büyütmeyi başardık" diye konuştu. Ocaktan bu yana ilk kez enflasyonda düşüş görüldüğünü ve bu sayede fiyat değiştirme sıklığının da 2 ayda bire kadar gerilediğini dile getiren Saranga, şöyle devam etti: "Enflasyonun daha yüksekken daha rahat fiyat artırıyorduk. Şimdi müşteri çok hassas. O nedenle maliyet düşürücü önlemler çok çok daha önemli hale gelecek. Ekmek aslanın ağzında değil midesinde. Hesabını kitabın iyi yapan, banka borcu olmayan ki varsa hayatta iş yapamazsınız ve lüzumsuz harcama yapmayan işletmeler ayakta kalabilecek" dedi.