Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025'te 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, yurt dışından 103 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 11:43, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 11:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"2025 senesinde 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim oldu.

Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, terörle mücadele kapsamında, 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, 11 aylık verilere baktığımızda; 2024'te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025'te yüzde 10,5 düştü ve 90 bin 205'e geriledi. Bu 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99,8 oldu.

328 organize suç örgütü çökertildi

2025'in 11 aylık döneminde 328 nokta atışı operasyonla; 241'i KOM, 62'si Narkotik, 25'i Siber olmak üzere 328 organize suç çetesini jandarmamız çökertti, 1.934 şahıs tutuklandı."

