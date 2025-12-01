İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 10:45, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 11:05
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Kentte haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den Küçükçekmece'ye kadar çift yönlü olarak trafik yoğun seyrediyor. Özellikle Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar kesimlerinde yoğunluk gözlenirken, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar da trafik ağır seyretti.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Tüyap arasında, Edirne istikametinde trafik ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'na bağlanmak isteyen sürücüler Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde yoğunluğa neden oldu.

Ayrıca TEM Otoyolu'nda Firuzköy ve Ispartakule mevkilerinde, Ankara istikametinde trafik yoğun seyretti.

O3 Otoyolu ve Otogar Hal Yolu gibi bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaştı.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzandı.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerledi.

Öte yandan bazı ana arterler ile sahil yolları ve Tem bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görüldü.

Kent genelinde sürücüler, sağanak ve trafiğin etkisiyle güçlükle ilerledi.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor. Ayrıca sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar, duraklarda bekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

