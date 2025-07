Avrupa'da Sıcak Hava Dalgası: İklim Değişikliği Can Kaybını Artırıyor

Fosil yakıt kullanımının yol açtığı iklim değişikliği, son günlerde Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasında can kaybının üç kat artmasına neden oldu. Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine öncülüğünde hazırlanan hızlı ilişkilendirme analizinde, iklim değişikliğinin Avrupa'da son günlerde yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları ve bu olayların yol açtığı can kaybına etkisi incelendi.

Avrupa'da Aşırı Sıcaklıklar ve Can Kaybı

23 Haziran-2 Temmuz arasında Milan, Barselona, Paris, Londra, Roma, Madrid, Atina, Budapeşte, Zagreb, Frankfurt, Lizbon ve Sassari olmak üzere 12 Avrupa şehrinde yaşanan aşırı sıcaklıklar, küresel ısınma nedeniyle mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde sıcaklığa bağlı 2 bin 300 ölümün yaklaşık 1.500'ü, iklim değişikliğinin yol açtığı yüksek sıcaklıklar nedeniyle yaşandı. Böylece, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcaklar can kaybının üç kat artmasına neden oldu.

En Çok Etkilenen Grup: Yaşlılar

Yaşlılar sıcaklıklardan en fazla etkilenen grup olurken, iklim değişikliğine bağlı ölümlerin %88'ini 65 yaş ve üstü kişiler oluşturdu. Ayrıca, 20-64 yaş arasında sıcaklık nedeniyle en az 183 can kaybı yaşandığı tespit edildi.

Şehir Bazında Can Kaybı

İklim değişikliği kaynaklı can kaybının en yüksek olduğu şehir: Milan

Bunu sırasıyla Barselona, Paris ve Londra izledi.

Acil Önlemler ve Uzman Görüşleri

Araştırmacılar, daha şiddetli sıcak hava dalgalarının ve artan can kayıplarının önüne geçmek için fosil yakıt kullanımının acilen azaltılması ve net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması gerektiğini vurguluyor. Avrupa genelinde sıcaklık kaynaklı ölümlerin daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

"Sıcaklıklarda sadece 2-3 derecelik bir fark, binlerce kişi için yaşamla ölüm arasındaki çizgi olabiliyor." Imperial College London Çevre Politikaları Merkezi Araştırmacısı Ben Clarke, sıcak hava dalgalarının yangın veya fırtınalar gibi yıkıcı izler bırakmadığını ancak etkilerinin "sessizce yıkıcı" olduğunu belirtti. Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemin 1,3 derece üzerine çıktığı günümüzde bile bu noktadayız ve bu sıcaklık artışı yüzyıl sonunda 3 dereceyi bulabilir.

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto, daha fazla petrol, kömür ve gaz yakmanın daha fazla can kaybına yol açacağına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'daki sıcak hava dalgalarının daha da ölümcül hale gelmesini önlemenin tek yolu, fosil yakıtları kullanmayı bırakmak. Yenilenebilir enerjiye geçmek, aşırı sıcaklara dayanıklı şehirler inşa etmek ve en yoksul, en savunmasız insanları korumak, her yıl binlerce hayat kurtarabilir."