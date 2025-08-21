21 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
Ana sayfaHaberler Siyasi

21 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

21 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 00:01, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 00:03
Yazdır
21 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

(Muğla/10.30/11.00/11.50/12.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret edecek, Fındık Hasat Şenliği ile Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Düzce/10.30/11.00/11.45/12.30/14.00/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilecek "Türk Sporuna Destek ve İş Birliği" protokolünün imza törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.00)

3- İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lausanne ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Lozan/21.15)

5- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçlarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

6- FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakalarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

7- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Çin'de başlayacak. Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Çin ile karşılaşacak.

(Jiangmen/09.00)

8- Türkiye Hentbol Federasyonu ile Ardventure firması arasında Erkekler Süper Lig'in isim sponsorluğu için sözleşme imzalanacak.

(Ankara/11.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber