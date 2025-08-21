Öğretmenlikten Alınıp Memur Yapılma Kararı Danıştay'da Temyiz Edilebilir Mi?

Olay

Davacı tarafından, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen olarak görev yapmakta iken, hakkında yürütülen inceleme/soruşturma sonucunda getirilen teklif doğrultusunda, genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak atamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada istinaf; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. maddesinde belirlenen temyiz yolu açık konular arasında bulunmayan uyuşmazlık hakkında istinaf incelemesi sonucunda verilen bölge idare mahkemesi kararı kesin olduğundan bu karara karşı yapılan temyiz başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle temyiz başvurusunun reddine karar vermişti.

Danıştay: Temyiz yolu kapatılamaz

Olayda, gerek dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinde gerekse de halen yürürlükte olan 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 7. maddesinde öğretmenliğin "özel bir ihtisas mesleği" olarak tanımlandığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans programından mezun olan davacının, Bakanlık Maarif Müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporu neticesinde getirilen idari teklif ile pedagojik açıdan yetersiz olduğundan bahisle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından alınarak genel idare hizmetleri sınıfında memur kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemin davacının mesleğini yapamaması sonucunu doğurduğu ve bu yönüyle 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinin (c) bendindeki "belli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğuran" bir işlem olduğu, kaldı ki kanun koyucunun 2577 sayılı Kanun'un anılan hükmü ile belli bir meslekten çıkarılan kişinin aynı zamanda kamu görevlisi olması halinde bu kişinin ayrıca kamu göreviyle ilişiğinin de kesilmesi yönünde bir şart da vazetmediği anlaşıldığından, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu reddeden bölge idare mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz isteminin reddine ilişkin temyize konu ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

İstinaf kararında ısrar etmiştir.

İDDK, Danıştay İkinci Dairesi kararını onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2024/3146

Karar No: 2025/161

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan davacının, ... Araştırma Merkezi Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların kanuni faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının, hukuka ve usule uygun olduğu belirtilerek, davacının istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Anılan karara karşı davacının temyiz yoluna başvurması üzerine, ... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:..., Temyiz No:... sayılı kararıyla; uyuşmazlığın, naklen atama işleminden kaynaklandığı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. maddesinde belirlenen temyiz yolu açık konular arasında bulunmayan uyuşmazlık hakkında istinaf incelemesi sonucunda verilen bölge idare mahkemesi kararı kesin olduğundan bu karara karşı yapılan temyiz başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle temyiz başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 14/03/2024 tarih ve E:2024/380, K:2024/1683 sayılı kararıyla; davacı tarafından, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen olarak görev yapmakta iken, hakkında yürütülen inceleme/soruşturma sonucunda getirilen teklif doğrultusunda, genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak atamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın, konusu itibarıyla 2577 sayılı Kanun'un 46/1-(c) maddesinde öngörülen belli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan davalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmesi gerekirken, anılan karara karşı temyiz yoluna gidilemeyeceği gerekçesiyle temyiz isteminin reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı; öte yandan, uyuşmazlıkta, temyizen incelenmekte olan Bölge İdare Mahkemesi kararına konu olan istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararın, davacı tarafından temyiz edildiği, ancak temyiz dilekçesinin, davalı idarelere tebliğ edilmediği anlaşıldığından, davalı idarelerin temyize cevap verme imkanını da ortadan kaldıracak nitelikte olan dosyanın, usulüne uygun olarak tekemmülü sağlanmaksızın, Bölge İdare Mahkemesince temyiz isteminin reddine karar verilmesi üzerine Dairelerine gönderilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı; bu itibarla, davacının esasa yönelik temyiz isteminin bu aşamada incelenemediği gerekçesiyle davacının temyiz isteminin kabulüne, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:..., Temyiz No:... sayılı kararının bozulmasına, temyiz dilekçesinin karşı tarafa tebliği suretiyle dosyanın tekemmülü sağlandıktan sonra gönderilmek üzere dosyanın, kararı veren ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda, öğretmen olarak görev yapan davacının, hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemin, 2577 sayılı Kanun'un 46/1-(c) maddesinde ifade edilen "belli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğuran işlem" olarak değerlendirilemeyeceği, anılan ifadeden, meslek grupları için ilgili hukuki metinlerinde ayrıca düzenlenmiş olan "meslekten ihraç" veya "mesleki faaliyetini durdurma" cezalarının anlaşılması gerektiği, bu nedenle kararın temyiz yolu açık olmayan "kesin" kararlardan olduğu sonucuna varılmakla, uyuşmazlığa konu atama işleminin temyize tabi olmadığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle, davacının temyiz isteminin reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, ısrar kararındaki hukuki değerlendirmenin doğru olmadığı; öğretmenliğin bir "meslek" olduğu; işlemin, belli bir meslekten çıkarılma sonucu doğuran bir işlem niteliğinde bulunduğu ve bu işleme karşı açılan davanın temyize tabi olması gerektiği; işlem tesis edilirken Devlet Memurları Kanunu'nun 71. maddesinin göz önünde bulundurulması icap ettiği halde kazanılmış hakkının gözetilmediği belirtilerek ısrar kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idareler tarafından, ısrar kararının hukuka ve usule uygun bulunduğu, davacı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'ÜN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY:

Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında sosyal bilgiler öğretmeni olarak ... İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan davacı, ... tarih ve ... sayılı işlem ile ... Araştırma Merkezine genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak atanmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "İstinaf" başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasında, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmış; 6. fıkrasında, bölge idare mahkemelerinin 46. maddeye göre temyize açık olmayan kararlarının kesin olduğu kuralına yer verilmiştir.

Anılan Kanun'un "Temyiz" başlıklı 46. maddesinde, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin maddede sayılan davalar hakkında verdikleri kararların, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebileceği belirtildikten sonra; belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları, temyize tabi davalar arasında sayılmıştır.

Aynı Kanun'un 48. maddesinin 6. fıkrasında, temyizin, kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren merciin, temyiz isteminin reddine karar vereceği; 7. fıkrasında, temyizin kesin bir karar hakkında olduğunun anlaşıldığı hallerde, 6. fıkrada sözü edilen kararın, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca kesin olarak verileceği hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta, eğitim öğretim hizmetleri sınıfında sosyal bilgiler öğretmeni olarak ... İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan davacı, ... tarih ve ... sayılı işlem ile ... Araştırma Merkezine genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak atanmıştır.

Davacının, bu işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının kanuni faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı dava neticesinde, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla, istinaf başvurusunun reddine, kesin olarak karar verilmiştir.

Bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:..., Temyiz No:... sayılı kararıyla uyuşmazlığın, naklen atama işleminden kaynaklandığı, 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinde belirlenen temyiz yolu açık konular arasında bulunmayan uyuşmazlık hakkında istinaf incelemesi sonucunda verilen bölge idare mahkemesi kararı kesin olduğundan bu karara karşı yapılan temyiz başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, davacının temyiz başvurusunun 2577 sayılı Kanun'un 48. maddesinin 6. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.

Bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine ise, Danıştay İkinci Dairesinin 14/03/2024 tarih ve E:2024/380, K:2024/1683 sayılı kararı ile temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmesi gerekirken, anılan karara karşı temyiz yoluna gidilemeyeceği gerekçesiyle temyiz isteminin reddi yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmadığına karar verilmiş, öte yandan dosya tekemmül ettirilmediğinden esasa yönelik temyiz iddiaları incelenmemiş, söz konusu karar bozulmuş, dosyanın tekemmülü sağlanmak ve Daireye geri gönderilmek üzere ilgili Bölge İdare Mahkemesi Dava Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Ancak ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin, uyuşmazlık konusu olayda, öğretmen olarak görev yapan davacının, hizmet sınıfı ve kadro unvanı değiştirilerek memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemin, 2577 sayılı Kanun'un 46/1-(c) maddesinde ifade edilen "belli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğuran işlem" olarak değerlendirilemeyeceği, anılan ifadeden, meslek grupları için ilgili hukuki metinlerinde ayrıca düzenlenmiş olan "meslekten ihraç" veya "mesleki faaliyetini durdurma" cezalarının anlaşılması gerektiği, bu nedenle kararın temyiz yolu açık olmayan "kesin" kararlardan olduğu, uyuşmazlığa konu atama işleminin temyize tabi olmadığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle verdiği ısrar kararı sonrası temyiz başvurusunda bulunulduğu görülmektedir.

Olayda, gerek dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinde gerekse de halen yürürlükte olan 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 7. maddesinde öğretmenliğin "özel bir ihtisas mesleği" olarak tanımlandığı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans programından mezun olan davacının, Bakanlık Maarif Müfettişlerince düzenlenen soruşturma raporu neticesinde getirilen idari teklif ile pedagojik açıdan yetersiz olduğundan bahisle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından alınarak genel idare hizmetleri sınıfında memur kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemin davacının mesleğini yapamaması sonucunu doğurduğu ve bu yönüyle 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinin (c) bendindeki "belli bir meslekten çıkarılma sonucunu doğuran" bir işlem olduğu, kaldı ki kanun koyucunun 2577 sayılı Kanun'un anılan hükmü ile belli bir meslekten çıkarılan kişinin aynı zamanda kamu görevlisi olması halinde bu kişinin ayrıca kamu göreviyle ilişiğinin de kesilmesi yönünde bir şart da vazetmediği anlaşıldığından, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu reddeden bölge idare mahkemesi kararına karşı yapılan temyiz isteminin reddine ilişkin temyize konu ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Nitekim Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 13/11/2024 tarih ve E:2023/1992, K:2024/2806 sayılı kararı da aynı doğrultudadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki karara karşı yapılan temyiz başvurusunun reddine dair ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Tekemmül ettirilerek temyiz incelemesi için Danıştay ilgili Dairesine gönderilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. 30/01/2025 tarihinde oyçokluğu ile kesin olarak karar verildi.

KARŞI OY

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.



