Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi

Sekizinci dönem toplu sözleşme görüşmeleri, kamu görevlilerinin geneline yönelik konularda uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bu teklif kabul edilemez" diyerek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

20 Ağustos 2025 14:17
Sekizinci dönem Toplu Sözleşme süreci, kamu görevlilerinin geneline yönelik hususlarda uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifi olan 2026 yılı için yüzde 11+7; 2027 yılı için yüzde 4+4 zam ve taban aylığa bin TL artış, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamadı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu teklifin kamuda var olan ücret adaletsizliğini çözmekten uzak olduğunu, alım gücünü artırmadığını ve maaşları yoksulluk sınırının üzerine taşımadığını belirtti.

Karar Hakem Kurulu'nda

Uzlaşmazlık nedeniyle sürecin bundan sonraki aşamasına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar verecek. Kahveci, "Toplu sözleşme sürecinin olumsuz tamamlanması, bizim için bir son değildir. Mücadelemiz her platformda sürecektir" dedi.

"Yetkili konfederasyon süreci yönetemedi"

Kahveci, toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan olumsuzlukların nedenini, 4688 sayılı Kanun'daki aksaklıklar ve yetkili konfederasyonun süreci doğru yönetememesine bağladı.

"Yetkili konfederasyon, sorunları masada çözmek yerine kapalı kapılar ardında yürüttüğü yaklaşımlarla bugün gelinen noktayı hazırlamıştır" diyen Kahveci, kamu çalışanlarının sendikal tercihlerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Kamu-Sen'in talepleri

Türkiye Kamu-Sen'in toplu sözleşme masasına getirdiği talepler arasında şunlar yer aldı:

  • Maaş artışı, refah payı ve enflasyon farkı
  • Seyyanen zam ve ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması
  • 3600 ek gösterge düzenlemesi
  • Yardımcı hizmetlilerin kadroya geçirilmesi
  • Vergi dilimlerinin düzenlenmesi
  • Bayram ikramiyesi, aile ve çocuk yardımı, kira ve eğitim yardımı
  • Büyükşehirlerde çalışan kamu görevlilerine destek sağlanması
  • Taşeron ve sözleşmeli istihdamın son bulması
  • 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memurlar arasındaki sosyal güvenlik adaletsizliğinin giderilmesi

Kahveci, bu konularda mücadeleyi her platformda sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Hakem Kurulu'na çağrı

Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Hakem Kurulu'nun önünde büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

"Heyetin bu konulara duyarlı davranmasını, sorunların sürdürülmesi değil çözülmesi noktasında irade ortaya koymasını bekliyoruz."

"Mücadelemiz sürecek"

Kahveci, toplu sözleşme masasındaki başarısızlıkların, sendikal yapının değişmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

"Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizin hayat bulması, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam seviyesine ulaşması için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

