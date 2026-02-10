İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!

Ordu'nun Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzeri sahil kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında parçalanmış bir cisim gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran cismin üzerinde yaptıkları incelemelerde insansız hava aracı (İHA) parçası olduğunu tespit etti.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İKİ AYDA BEŞİNCİ İHA

ANKARA

15 Aralık'ta da Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren insansız hava aracı, F-16'lar tarafından takip edildi, Çankırı-Ankara hattında Elmadağ ilçesi yakınlarında düşürüldü.

Edinilen bilgilere göre Çankırı üzerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine doğu ilerleyince Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon emri verildi. Uçaklar müdahale için İHA'nın yerleşim birimlerinden uzak bir noktaya ilerlemesini bekledi.

Kimliği belirsiz insansız hava aracının Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına girmesi nedeniyle Ukrayna ya da Rusya'ya ait olduğu değerlendiriliyor.

KOCAELİ

19 Aralık'ta ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal alana düşen İHA ekipleri alarma geçirdi.

İHA'nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı, İHA'nın Rus menşeli keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğunu açıkladı.

BALIKESİR

20 Aralık'ta Balıkesir'in Manyas ilçesinde de İHA bulundu.

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

İHA üzerinde Ankara'da incelemeler sürüyor.

ARNAVUTKÖY KARABURUN

6 Şubat tarihinde İstanbul'un Karadeniz sahilinde Arnavutköy ilçesinde, balıkçılar denizde insansız hava aracı buldu.

İnsansız hava aracının kime ait olduğu belirlenmeye çalışıyor.