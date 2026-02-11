Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar yüzde 20 azaldı

Türkiye'de, 1 Ekim ile 31 Aralık arasındaki tarım sezonunda yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20, geçen yıla göre yüzde 5 azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 14:16, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 14:17
Tarım sezonunun ilk 3 ayında yağışlar yüzde 20 azaldı

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-aralık yağışları (1991-2020) 183,5 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 3 aylık döneminde 154,6, bu yılın su/tarım yılı 3 aylık döneminde ise ortalama 147 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki 2026 su/tarım yılı 3 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 20, geçen yıla göre yüzde 5 azaldı.

Bu dönemde yağışlar Adana, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yüzde 60'ın üzerinde azaldı, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale, Balıkesir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Sivas, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Bölge genelinde su yılı yağışları, tüm bölgelerde normallerinin altında gerçekleşti. Normallerine göre en fazla azalma, yüzde 34 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 407,6 milimetre ile Zonguldak'ta gerçekleşti. Normaline göre en fazla artış, yüzde 38 ile Düzce'de kaydedildi.

En az yağış 62,2 milimetre ile Kırıkkale'de gerçekleşirken, normaline göre en fazla azalma yüzde 59 ile Gaziantep'te ölçüldü.

2026 su yılı yağışları Gaziantep ve Kilis'te, son 12 yılın en düşük seviyesine indi.

