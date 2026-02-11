Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapımı sürdürülen afet konutlarına ilişkin ödeme koşulları netleşti.

Açıklanan plana göre, arsa ve altyapı giderleri dahil olmak üzere konut bedelinin yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak. Önceki afet projelerinde uygulanan model bu süreçte de devam edecek. Konutlar faizsiz olarak, 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 18 yıla yayılan sabit taksitlerle hak sahiplerine sunulacak.

Afet konutlarında aylık taksit 8 bin 750 TL

Afet konutlarında ödeme süreci anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. 3+1 konutlar için belirlenen taksitli satış bedeli 1 milyon 890 bin TL olarak açıklandı. Aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 TL olacak.

Peşin ödemede yüzde 74 indirim

Peşin ödeme seçeneğini tercih edenler için önemli bir indirim imkanı sağlanacak. Buna göre bir afet konutunun peşin satış fiyatı 484 bin TL olarak belirlendi. Peşin ödemede, satış fiyatının dörtte birine denk gelen yüzde 74 oranında indirim uygulanacak.

Ayrıca, konut alımında kredi kullanmak isteyen depremzedelere kamu bankaları aracılığıyla finansman desteği sunulacak.

Köy evlerinde aylık taksit 8 bin 100 TL

Köy evleri için de benzer bir ödeme modeli uygulanacak. Anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak ödemeler, faizsiz şekilde 18 yıl vadeye yayılacak. Köy evlerinin taksitli satış bedeli 1 milyon 750 bin TL olarak belirlenirken, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 TL olacak.

Köy evlerinde de peşin indirimi ve kredi desteği

Köy evlerinde peşin ödeme yapmak isteyenler için satış bedeli 448 bin TL olarak açıklandı. Bu seçenekte de satış fiyatının dörtte biri oranında, yüzde 74 indirim avantajı sağlanacak. Kredi kullanmak isteyen hak sahipleri ise kamu bankalarının sunduğu finansman imkanlarından yararlanabilecek.